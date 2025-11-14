Obavijesti

Boban otvorio 'front' s Rijekom, ali i nastavio rat s Lokomotivom

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zadnji koji može 'lajati' je Damir Mišković, znamo što je godinama radio. Ono s Lokomotivom nije bilo dobro za hrvatski nogomet, integritet natjecanja bio je upitan, poručio je Zvonimir Boban

Zvonimir Boban u četvrtak se prvi put otvoreno obratio svim članovima Dinama, na javnoj tribini više od dva sata odgovarao na mnoga pitanja Dinamovih navijača. Predsjednik "modrih" bio je prilično otvoren, nije izbjegavao pitanja, još jednom potvrdio kako je Dinamo u dosadašnjem dijelu sezone dosta griješio. Na svim razinama. No Boban je i ozbiljno, ali baš ozbiljno pretjerao. Njegov način komunikacije, brojne uvrede, optuživanje i vrijeđanje novinara, nisu primjereni s obzirom na aktualnu mu funkciju. Predsjednik Dinama trebao bi više paziti na rječnik, na svoj način izražavanja. Posebice kad priča u javnosti pred 400-injak ljudi.

