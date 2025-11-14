Zadnji koji može 'lajati' je Damir Mišković, znamo što je godinama radio. Ono s Lokomotivom nije bilo dobro za hrvatski nogomet, integritet natjecanja bio je upitan, poručio je Zvonimir Boban
Boban otvorio 'front' s Rijekom, ali i nastavio rat s Lokomotivom
Zvonimir Boban u četvrtak se prvi put otvoreno obratio svim članovima Dinama, na javnoj tribini više od dva sata odgovarao na mnoga pitanja Dinamovih navijača. Predsjednik "modrih" bio je prilično otvoren, nije izbjegavao pitanja, još jednom potvrdio kako je Dinamo u dosadašnjem dijelu sezone dosta griješio. Na svim razinama. No Boban je i ozbiljno, ali baš ozbiljno pretjerao. Njegov način komunikacije, brojne uvrede, optuživanje i vrijeđanje novinara, nisu primjereni s obzirom na aktualnu mu funkciju. Predsjednik Dinama trebao bi više paziti na rječnik, na svoj način izražavanja. Posebice kad priča u javnosti pred 400-injak ljudi.
