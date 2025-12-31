Luka Modrić otvoreno o ratu i djedovoj smrti: Tata me nosio do lijesa i rekao 'Poljubi djeda'

Hrvatski kapetan i živa legenda svjetskog nogometa, Luka Modrić (40), na pragu petog desetljeća života briljira u Milanu s kojim se želi popeti na tron talijanskog nogometa, a uoči ulaska u 2026. godinu, dao je veliki intervju za talijanski list Corriere della Sera, otkrivši dosad nepoznate detalje o svom putu, od ratnih strahota do zvjezdanih visina. Iako je navikao na svjetla reflektora, Modrić rijetko govori o privatnom životu, no ovoga puta je napravio iznimku, podijelivši s javnošću priču o skromnosti, obitelji, bolnim ožiljcima i jednoj neostvarenoj želji.

Iza šest osvojenih Liga prvaka, Zlatne lopte i statusa nogometnog besmrtnika, krije se priča o dječaku kojem je rat ukrao djetinjstvo, ali ne i snove. U intervjuu je odgovorio na neka od najzanimljivijih pitanja o karijeri i životu.

Nakon trinaest godina u Real Madridu, mnogi su vjerovali da ćete se tamo i umiroviti. Je li to bila i vaša želja?

- Bila je moja velika želja da se umirovim u Realu, nisu to bile floskule ni dodvoravanje navijačima. Nekada se neke želje ne ostvare. Nisam očekivao ni u svojim najluđim snovima da ću postići sve što jesam. Ljubav navijača, kluba i svih ljudi koji su povezani s klubom ostaje zauvijek. Život te uvijek iznenadi. Događaju se stvari za koje nikada nisi mislio da su moguće. Bio sam uvjeren da ću završiti karijeru u Realu, ali uvijek sam mislio da ako ikada odem, to će biti Milan. To je klub za koji sam navijao kao dječak, inspiriran Zvonimirom Bobanom.

U četrdesetoj godini igrate na najvišoj razini. Koja je tajna vaše sportske dugovječnosti?

- Ljubav. Voljeti nogomet, razmišljati o nogometu, živjeti za nogomet. Tajna je strast. Prehrana i trening su sporedni. Da biste dugo ostali na vrhu, potrebno vam je srce. Sretan sam na treningu kao što sam bio kad sam igrao kao dijete. Sebe smatram "normalnom osobom", cijenim jednostavnost i nisam tip od tetovaža.

A da niste postali jedan od najvećih veznjaka svih vremena, čime biste se bavili?

- Da nisam bio nogometaš, volio bih biti konobar. Bio sam prilično dobar. Pohađao sam školu za hotelijerstvo i sviđalo mi se posluživati pića. Jedino što nisam volio je pranje suđa.

Središnji dio vaše životne priče je tragedija iz prosinca 1991. godine, četnici su ubili vašeg djeda Luku. Koliko je taj gubitak oblikovao vaš život?

- Ne volim o ovome pričati. Ponovno otvarate strašnu ranu. Bio je prosinac 1991., imao sam šest godina. Jedne večeri moj djed nije došao kući. Tražili su ga. Ustrijeljen je na polju uz cestu. Imao je 66 godina. Nikome nije ništa nažao učinio. Sjećam se sprovoda. Tata me nosio do lijesa i rekao: ‘Sine, daj djedu poljubac.‘ I danas se pitam: kako možeš ubiti dobrog čovjeka, pravednog čovjeka? Zašto? Taj gubitak i zapaljena kuća podno Velebita ostavili su neizbrisiv trag.

- Želio bih kupiti djedovu kuću. Zemljište oko nje je očišćeno od mina, iako su znakovi upozorenja još uvijek tamo. Danas je državno vlasništvo. Sva je u ruševinama, zarasla u korov. Razmišljaju o tome da od nje naprave muzej. Ali ne bih želio da itko drugi odlučuje. Volio bih je kupiti. Za svog djeda i za sebe. Ta ruševina je dio mog života.

Zašto su ga ubili?

- Zato što je bio rat. Moj otac se dobrovoljno prijavio. Morali smo sve ostaviti iza sebe, iz dana u dan. Prijatelje, voljene, stvari. Prvo smo se sklonili u Makarsku, u izbjeglički kamp za siročad. Zatim u Zadar.

Vjerujete li u Boga i kako zamišljate zagrobni život?

- Da, katolik sam. Gotovo nikad ne razmišljam o tome: kao nogometaš sam star, ali kao čovjek sam još mlad. Jednom sam o tome razgovarao s Mateom Kovačićem. I on je katolik. I rekli smo da nešto postoji s druge strane. Možda ćemo tamo sresti svoje voljene, možda ću opet vidjeti svog djeda Luku. Zaista ne znam. Ali nešto postoji. Stvarno se nadam.

Hotel Kolovare, početak novog života.

- Dali su nam sobu u prizemlju: tata, kad je bio tamo, mama, moja sestra Jasmina i ja spavali smo u jednom krevetu. Vani, na parkiralištu hotela, igrali smo nogomet od jutra do večeri. Trčao sam okolo u svojoj trenirci AC Milana, sanjajući da ću jednog dana postati nogometaš. Čak su i moje kopačke bile talijanske marke.

Sjećate li ih se još uvijek?

- Crne i zelene, broj veće. Najbolje u mom životu.

Kakav je to bio život?

- Reći ću vam istinu: da nije bilo granata, koje su bile česte i prisiljavale nas da bježimo u podzemna skloništa kada se oglasi sirena, to je bilo normalno djetinjstvo. Ili možda normalizirano, u smislu da nam je nogomet pomogao da živimo život onako kako bi se trebao živjeti, u tim godinama. Bilo nas je mnogo djece, ali igrali smo i protiv odraslih: tamo sam naučio da na terenu nitko ništa ne daje besplatno. Te godine su me učinile onim što jesam.

Hrvatska ima manje od četiri milijuna stanovnika. Pa ipak, izvrsno se snalazi u sportu, počevši od nogometa. U Rusiji 2018. i Kataru 2022., Italija nije bila ni tamo, bili ste drugi i treći. Koja je tajna?

- Mentalitet. Znati patiti, nikada ne odustati. Naučili su nas da se za nešto moraš boriti. A onda to moraš braniti. Talent se računa, ali nije dovoljan. Mislim da je iskustvo rata utjecalo na cijelu moju generaciju u tom pogledu.

Kako zamišljate život nakon nogometa?

- Volio bih ostati, kao trener ili kao menadžer, još ne znam. Ali prvo, mislim da još uvijek imam što dati na terenu.