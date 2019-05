Boban: Ovo nije fejk, ovo je iz srca Dinamo! Ištvanić: Hvala...

Atmosfera je bila predivna. Ovo nije bilo nimalo 'fejk', već se navijalo baš onako... od srca. Hvala našim plavim dečkima i svima koji su došli, rekao je Zvonimir Boban, glavna zvijezda humanitarne utakmice "Dinamovci za Dinamovca". Lijepe malonogometne priče u kojoj su navijači Dinama, bivši igrači i brojne HNL zvijezde došle zaigrati za sina Slavka Ištvanića, dečka koji boluje od cerebralne paralize.

- Uh, nemam komentara. Suze mi idu na oči, tako je bilo tijekom cijele utakmice. Nemam riječi, ne znam što bih ja tu sada pametno kazao - poručio je Slavko Ištvanić, pa nastavio:

- Zaista, od srca, iz dubine duše zahvaljujem svima. Svojim prijateljima i bivšim suigračima, dečkima koji su se u tako ozbiljnom sastavu skupili, pa zaigrali za HNL ikone, organizatoru cijele priče, pa i ovim navijačima. Ovo je bilo nevjerojatno, ovako je Zagreb nekada živio za Dinamo. Oduvijek sam bio dinamovac, ovom sam klubu dao cijelo djetinjstvo i pola života, sada sam najveći navijač Dinama. A vjerujte, uz Nenada Bjelicu i ovakve navijače, Dinamo može i do Lige prvaka.

Boban mamio uzdahe, Kozniku glumio Maradonu

Doista, bilo je užitak gledati malonogometne majstorije nekadašnjih velikana hrvatskog nogometa. Zvone Boban svojim je potezima mamio uzdahe s tribina, očito kako bi drugi čovjek Fife i danas mogao igrati prvoligaški nogomet. Bivši kapetan Vatrenih lakoćom je lomio suparnike, bio prvo ime cijelog dvoboja. Bilo je tu još sjajnih poteza, uz Bobana najviše su nas se dojmili Baturina, Šokota, Lovrek...

Naravno, sve je počelo u rekreativnom tonu, no pred kraj utakmice igralo se "na nož", HNL ikone su svim silama pokušavali stići do izjednačenja. Silvio Marić imao je nekoliko žestokih okršaja s Bobanom, u jednom su trenutku zajedno pali na parket, izazvali oduševljenje u dvorani. Ardian Kozniku u jednom je trenutku pokušao s poda glumiti Maradonu i zabiti rukom, no njegov je pokušaj (također rukom) blokirao Cupan.

Zlatko Dalić (Dinamo) i Joško Jeličić (HNL ikone) svoje su momčadi vodili s iste klupe, sve je prošlo u ugodnom tonu.

- Mene u nogometu ne zanimaju podjele, ne zanima me tko je za Dinamo, Hajduk, Rijeku ili Osijek. Ovo je bio sjajan događaj, takve stvari treba podržati. A znate mene, ja ću uvijek biti dostupan za ovakve akcije - sa smješkom je poslije utakmice rekao Dalić, koji je upisao još jednu trenersku pobjedu.

Pritisak 'Fife' na suce, Dalić i Jeličić zajedno vodili tekmu

Već smo rekli, prvo ime cijele priče (uz Slavka Ištvanića) bio je Zvonimir Boban. Osim što je dominirao na parketu, Boban je i "divljao" na suce koji su pod pritiskom Fife onda malo popustili i dosta situacija navukli na stranu legendarne kockaste "desetke".

- Nogomet nam je valjda najprirodnija stvar na svijetu i kad ovako nešto doživimo onda shvatimo koliko smo loptom obilježeni. Uvijek je predivno naći se sa starim prijateljima i suigračima pogotovo kad su ovakvi razlozi. Našli smo se zbog Slavkovog sina, zbog Dinama, zbog Zagreba! - pričao je legendarni kapetan Dinama, pa nastavio:

- Život u Švicarskoj? Haha, Švicarska je sjajna, ali hladnija, ova toplina ovdje, to je čudo. A ja dođem, često, samo me uvijek ne vidite.

Zvonimir Boban u uvodu je rekao veliku istinu, navijanje nije bilo "fejk", već se u Ciboni osjetio dašak nekadašnjeg Dinama. Bad Blue Boysi su znali pljeskom nagraditi svaki dobar potez obje momčadi, a osim Bobanu skandiralo se Slavku Ištvaniću, Kujtimu Shali, Vjekoslavu Škrinjaru, pa i onih kojih danas više nema poput Josipa Kužea. A zanimljivo, dok su navijači skandirali ime nekadašnjeg trenera isto je na klupi radio i Andrej Panadić.

Shalina ruka na srcu na hrvatskoj himni

Prvi gol na utakmici postigao je Kujtim Shala, ikona Dinamovih navijača, čovjek koji je posljednji ostao ispred navijača i pjevao s njima. Prije početka utakmica izvedena je i hrvatska himna, a jedan od onih koji je u tim trenucima stavio ruku na srce i zaklopio oči bio je baš Kujtim Shala.

- Mi imamo svoga kralja, ime mu je Kujtim Shala - odjekivalo je s tribine, dok je Shala suznih očiju navijačima bacao sve sa sebe.

- Nemam riječi, ne mogu vjerovati da me ljudi i poslije 20-ak godina ovako vole, ovako poštuju. Hvala im od srca, uvijek ću se odazivati na ovakve akcije, ne mogu vam opisati koliko sam ponosan što sam bio igrač Dinama. Ja sam svim srcem živio Dinamo, kažem ne mogu vjerovati da me navijači još uvijek toliko cijene - u dahu je pričao Shala.

Dario Šimić je poslije utakmice bio kratak.

- Ovo su hvalevrijedne akcije, volio bih da ovo postane neka naša Dinamova tradicija. Vjerujte, ne sjećam se kada sam posljednji puta ovoliko uživao u nogometu, atmosferi, u cijeloj priči.

A rezultat? To je u cijeloj priči bilo najmanje važno. Dinamo je pobijedio 4-3, za plave su zabijali Shala, Gliha, Vlaović i Stanić, za HNL ikone dvaput poentirao Lovrek, jednom Marić. U dvorani Dražena Petrovića skupilo se oko dvije tisuće navijača, no tu nažalost nismo vidjeli nikoga iz današnjeg kadra hrvatskog prvaka. Nenad Bjelica i njegovi igrači ipak se nisu pojavili...

Dinamo: Maloševac, Ištvanić, Boban, Shala, Škrinjar, I. Cvitanović, D. Šimić, Gliha, Panadić, Adžić, Vlaović, Stanić, Židan, Cupan.

HNL ikone: Pavlović, Marić, J. Bulat, Raić-Sudar, Šokota, Baturina, Kozniku, Lovrek, Čale.