Boban što prije želi legitmitet! Dobiva kontrolu nad Dinamom, ali jasno stavlja 'glavu na panj'!

Izvršni odbor Dinama na jučerašnjoj je sjednici pokrenuo jednu novu priču, novi element u ustroju kluba. Zagrepčani su započeli proces izrade novog Statuta, jednog modernog dokumenta koji će svim tijelima kluba dati potpuni legitimitet. Jasno, aktualna vlast izabrana je nakon prvih demokratskih izbora u povijesti kluba, ali današnji Statut i dalje je "krnji", u njemu ima previše nedostataka.

Dinamo će se u budućnosti još više okrenuti članovima kluba, njihov će izbor biti još vrijedniji nego danas. Tako će članovi Dinama na sljedećim izborima (koji bi se trebali održati do kraja kalendarske godine) birati predsjednika kluba, ali ovlasti te izabrane osobe bit će puno jasnije nego u današnjem Statutu.

Aktualni predsjednik Velimir Zajec danas nema velike ovlasti, već njih ima predsjednik uprave - Zvonimir Boban. Koji nije izabran na posljednjim izborima, već je u upravu (i na čelo) kluba ušao na poziv tadašnjeg predsjednika uprave Zvonimira Manenice. Boban tako i dalje nema legitimitet većine članova kluba, a to je ono što ga od početka mandata ozbiljno kopka.

I Dinamo se okrenuo novom Statutu, dokumentu prema kojem će se predsjednik kluba i predsjednik uprave ujediniti u jednu funkciju. I taj će čovjek u budućnosti biti glavni i odgovorni za sva događanja u Maksimirskoj 128. To posljednjih mjeseci nije bilo kristalno jasno, neki su za loše Dinamove rezultate krivili predsjednika uprave (Manenicu), neki 13 članova IO-a, neki pak predsjednika Zajeca. Sad će sve biti puno jasnije...

Predsjednik Dinama (Zajec) dobio je legitimitet na izborima održanima u ožujku 2024. godine, ali predsjednici uprave od tog su dana bili - Manenica i Boban. I oni su donosili ključne strateške odluke, oni bili isturena lica koje se hvalilo ili gazilo. A sad će po novom Statutu, sve biti puno jasnije, predsjednik kluba bit će glavni operativac, on će među članovima biti "pukovnik ili pokajnik".

Nije tajna, nositelj jedne liste, one Dinamovog proljeća bit će Zvonimir Boban. Koji pravno želi svoj legitimitet. Boban se godinama, čak i desetljećima borio protiv vladavine Zdravka Mamića kojeg nitko od navijača ili članova kluba nije izabrao za "alfu i omegu" kluba. I Boban ne želi vladati na sličan način, on želi - legitimitet. Imati povjerenje većine članova Dinama.

Legenda hrvatskog nogometa samim time stavlja "glavu na panj", on će poslije novih izbora (to je prilično jasno) postati čelno lice Dinama. Teško je povjerovati da neka druga struja do kraja godine može kao nositelja liste imati "jačeg čovjeka", neku osobu koja će među navijačima Dinama srušiti Bobana. To se neće dogoditi. Pitanje je i tko će u ovoj borbi ići kontra sigurnog pobjednika.

Boban će tako na kraju godine dobiti svoj legitimitet, postati čelni čovjek kluba (kao i danas, ali će sad biti javno izabran na tu funkciju), a onda nastaviti sa stvaranjem novog Dinama. I da se ne lažemo, Boban među navijačima Dinama stavlja "glavu na panj", svi loši rezultati ili krivi potezi kluba ići će na njegovu dušu. Kao što će i za sve uspjehe Dinama on biti najzaslužniji. Skrivanja više nema...