PREDSJEDNIK DINAMA

Boban u talijanskom studiju komentirao bruku Intera: Sučić je sve ubrzao kad je ušao u igru

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sky Italia

Koliko puta Zielinski mora dotaknuti loptu prije nego što je doda? Ovo nije najbolji Inter koji smo trebali vidjeti. Premalo kvalitete, hrabrosti i brzine, komentirao je Boban

Admiral

Iskreno, očekivao sam više... To su riječi legendarnog hrvatskog nogometaša Zvonimira Bobana (57), koji je kao stručni analitičar ispratio debakl Intera u doigravanju Lige prvaka. Europski doprvak nije izborio ni osminu finala nakon šokantnog poraza od Bodo/Glimta, koji je nakon pobjede (3-1) na domaćem tlu potvrdio prolaz slavljem od 2-1 na San Siru.

Podsjetimo, Boban od početka prošle sezone (2024./2025.) ima medijski angažman za talijansku televiziju Sky Italia, gdje komentira aktualnosti u europskom i talijanskom nogometu. 

- Bodo je znatno slabiji od Intera, ali igrači Intera nisu imali ono nešto više. To se jasno vidjelo. Previše školski, nedostajalo ono nešto što, ako nemaš, ne prolaziš ovakve utakmice protiv suparnika koji je znatno slabiji. Vidim više krivnje Intera nego zasluge Bodoa - oštro je komentirao Boban, koji medijski angažman u Italiji usklađuje s funkcijom predsjednika Dinama.

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka
Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Istaknuo je kvalitetnu igru hrvatskog reprezentativca Petra Sučića.

- Koliko puta Zielinski mora dotaknuti loptu prije nego što je doda? Kad je ušao Sučić, sve je ubrzao. Ovo nije najbolji Inter koji smo trebali vidjeti. Premalo kvalitete, hrabrosti i brzine. Iskreno, očekivao sam više - poručio je Boban.

Inače, Bodo/Glimt u osmini finala odmjerit će snage protiv Sportinga ili Manchester Cityja.

