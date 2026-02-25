Novi Haaland? Zbog ovog igrača Bodo/Glimta strepe nogometni divovi. Trpa golove kao na traci

Ime koje je do prije nekoliko mjeseci bilo poznato tek boljim poznavateljima nogometa, danas odzvanja Europom. Jens Petter Hauge, 26-godišnji krilni napadač norveškog Bodo/Glimta, postao je zaštitno lice jedne od najljepših nogometnih priča modernog doba.

Dok njegov klub, senzacionalni debitant iz gradića unutar Arktičkog kruga, niže pobjede protiv najbogatijih momčadi svijeta, Hauge je taj koji nemilosrdno trese njihove mreže. Inter, Manchester City, Atletico Madrid i Tottenham samo su neki od giganata koji su osjetili moć naizgled tihog Norvežanina.

Foto: THOMAS ANDERSEN/REUTERS

Haugeova karijera put je iskupljenja i dokaz da ponekad treba napraviti korak unatrag kako bi se napravila dva naprijed. Ponikao je upravo u Bodo/Glimtu, klubu iz svog rodnog grada, gdje je kao tinejdžer skrenuo pozornost na sebe. Njegov talent nije promaknuo velikanima pa je 2020. godine potpisao za Milan, i to nakon što ih je impresionirao u međusobnom dvoboju.

Međutim, život u inozemstvu nije bio bajka. Nakon Milana, put ga je vodio u Eintracht Frankfurt, s kojim je čak osvojio Europsku ligu, a zatim i na posudbu u belgijski Gent. Iako je skupljao vrijedno iskustvo, nikada nije u potpunosti eksplodirao.

Shvativši da je dom ipak najbolje mjesto za njega, vratio se u Bodo. Ta se odluka pokazala sudbonosnom. U okruženju koje poznaje i u momčadi koja diše kao jedan, Hauge je pronašao sebe i počeo igrati nogomet života. Njegov povratak simbolizira filozofiju kluba koji se temelji na zajedništvu i povjerenju, a rezultati su postali vidljivi na najvećoj pozornici.

Pokorio je San Siro

Vrhunac dosadašnje sezone i potvrda Bodo/Glimtove snage dogodio se u doigravanju za osminu finala Lige prvaka protiv Intera, prošlogodišnjeg finalista i uvjerljivog lidera talijanskog prvenstva. Nakon senzacionalne pobjede 3-1 u Norveškoj, Norvežani su stigli na kultni San Siro, gdje su ih svi otpisali.

No, Hauge je imao drugačije planove. U 58. minuti iskoristio je pogrešku obrane i zabio ključni gol koji je utišao stadion i trasirao put prema povijesnom prolazu. Bodo/Glimt je na kraju slavio 2-1 i s ukupnih 5-2 izbacio talijanskog diva.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Nakon utakmice, heroj pobjede nije skrivao emocije, a otkrio je i zanimljiv detalj vezan za svoju prošlost u Milanu.

​- Za nas je ovo nevjerojatno. Znali smo da će biti jako teško protiv Intera, koji je iznimno snažna momčad i prošlogodišnji finalist. Vjerujem u ovaj projekt i to pokazujemo u Ligi prvaka.

​- Bilo je uzbudljivo zabiti protiv Intera. Nikada nisam igrao protiv njih dok sam bio u Milanu, pa je povratak na ovaj stadion za mene bio poseban. Čujem se s mnogima od bivših suigrača, oni su dobri prijatelji i bili su sretni što sam zabio Interu. To puno znači i navijačima Milana - poručio je Hauge.

Njegove žrtve su City, Atletico, Tottenham...

Gol Interu bio je samo jedan u nizu Haugeovih pothvata ove sezone. Trenutačno je na brojci od šest golova u Ligi prvaka, što je rekord za norveškog igrača koji nastupa za norveški klub u jednoj sezoni Kupa ili Lige prvaka.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Prije Intera, njegove su žrtve bili neki od najvećih klubova Europe. Zabio je spektakularan pogodak u pobjedi protiv Manchester Cityja, tresao je mrežu u gostujućoj pobjedi kod Atletico Madrida Diega Simeonea, a još u ranijoj fazi natjecanja postigao je dva gola protiv Tottenhama. Na listi se našao i njemački velikan, Borussia Dortmund.

Njegova sposobnost da se pojavi u ključnim trenucima i hladnokrvno realizira prilike protiv elitnih protivnika postala je zaštitni znak Bodo/Glimta, momčadi koja je prije samo mjesec dana imala statistički zanemarivih 0,3 posto šanse za prolazak u nokaut fazu.