Bogati sportski vikend: Evo gdje možete pogledati HNL i Hrvate u najjačim europskim ligama

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo

Vikend prožet mnoštvom nogometnih utakmica je pred nama, a u nastavku vam donosimo TV vodič s najzanimljivijim susretima. Ovo je sjajna uvertira za reprezentativnu stanku i utakmice Hrvatske koje slijede

HNL za vikend nudi zanimljive susrete, posebno u vidu najboljeg hrvatskog trojca. Borba za sami vrh nakon 12 odigranih kola je u tijeku, s time da Hajduk dočekuje Osijek u subotu od 17.45, dok će Dinamo u Pulu na gostovanje Istri 1961 u nedjelju u 16 sati. "Modri" su teško stradali od Celte Vigo (0-3) na susretu Europske lige i tražit će iskupljenje u HNL-u. Hajduk trenutačno ima 26 bodova, a Dinamo na čelu s Marijem Kovačevićem mu gleda u leđa s bodom manje.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Aktualni prvak Rijeka podbacio je nakon trećine prvenstva i nakon ovotjednog debakla u Konferencijskoj ligi okreću se HNL-u sa sedmog mjesta i tek 14 bodova. U četvrtak su remizirali s gibraltarskim predstavnikom Lincolnom s time da je Zlomislić obranio penal Mandiju.

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Trinaesto kolo domaćeg prvenstva nastavlja se dvobojem Lokomotive i Slaven Belupa od 15 sati, a Varaždin će u nedjelju zatvoriti kolo s Rijekom od 18.15. Dinamo i Istru moći ćete pratiti i na HTV-u 2, a sve prijenose HNL-a na MAXSportu.

Derbi na engleskim travnjacima i najuzbudljivija utakmica ovog vikenda očekuje nas između Gvardiolovog Manchester Cityja i Liverpoola u nedjelju od 17.30. Oba kluba bila su uspješna u Europi ovaj tjedan, a vidjet ćemo tko će prevladati u derbiju kola. Kovačić neće nastupiti zbog nedavne ozljede pete, a susret ćete moći pratiti na Areni Sport 1.

U Italiji nas najviše zanimaju hrvatski nogometaši poput kapetana Luke Modrića čiji Milan ide u subotu od 20.45 na gostovanje Parmi (Arena Sport 4), a prava talijanska poslastica očekuje nas na Giuseppe Meazzi gdje će u nedjelju od 20.45 Sučićev Inter ugostiti Lazio (Arena Sport 1). Prvi hrvatski topnik Ante Budimir s Osasunom ide na gostovanje Sevilli u subotu od 16.15 (Arena Sport 3). 

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Serie A - Inter Milan v Fiorentina
Foto: Claudia Greco
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Subota

  • Sevilla - Osasuna, 16.15, Arena Sport 3
  • Hajduk - Osijek, 17.45, MAXSport 1
  • Parma - Milan, 20.45, Arena Sport 4

Nedjelja

  • Istra 1961 - Dinamo, 16 sati, MAXSport 1
  • Varaždin - Rijeka, 18.15 sati, MAXSport 1
  • Manchester City - Liverpool, 17.30 , Arena Sport 1
  • Inter - Lazio, 20.45 sati, Arena Sport 1

