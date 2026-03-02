Navijače Cityja 'boli glava': Pa gdje će Joško igrat kad se vrati?

Povratak hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola (24) na travnjake nakon ozljede iščekuje se s velikim nestrpljenjem među navijačima Manchester Cityja. Ipak, umjesto brige, njegov skori povratak stvorio je "slatke muke" za trenera Pepa Guardiolu i pokrenuo živahnu raspravu na društvenim mrežama o tome tko će od zvijezda morati preseliti na klupu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Gvardiol operiran nakon teške ozljede! Sad počinje utrka za SP | Video: 24sata/pixsell

Na X-u (bivšem Twitteru) kruži viralna snimka s najboljim Gvardiolovim potezima uz pitanje: "Brate, bit će ludnica kad se Gvardiol, koga uopće ostaviti na klupi zbog njega u ovom trenutku?". Objava je brzo privukla pažnju i prikupila više tisuća pregleda i stotine reakcija

Rasprava koja se razvila ispod objave otkrila je koliko navijači cijene Gvardiolovu kvalitetu, ali i kakvu širinu momčad posjeduje. U konkurenciji zvijezda poput Rúbena Diasa, Nathana Akéa i novopridošlog Marca Guehija, pronaći mjesto za hrvatskog braniča postao je pravi izazov. Najčešći odgovor bio je da bi na klupu trebao preseliti Rayan Aït-Nouri, no pojavili su se i mnogo kreativniji prijedlozi.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Jedan od korisnika sugerirao je da bi se Gvardiol mogao preseliti u vezni red, na što je autor objave s odobravanjem odgovorio: "I ja sam o tome razmišljao, kao centralni vezni".

Drugi su pak predlagali formiranje stoperskog tandema Gvardiol - Guehi, što bi obranu Cityja učinilo gotovo neprobojnom. Kroz komentare se provlačila ideja da Gvardiolova sposobnost igranja na pozicijama središnjeg i lijevog braniča daje Guardioli taktičku fleksibilnost kakvu priželjkuje svaki trener na svijetu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

U ponedjeljak je stigla pozitivna vijest oko Gvardiolove rehabilitacije nakon teške ozljede i prijeloma goljenične kosti (tibije) na desnoj nozi. Podsjetimo, "vatreni" se ozlijedio još 4. siječnja u remiju (1-1) protiv Chelseaja, a na travnjak bi se mogao vratiti u svibnju. Ipak, sve ovisi o oporavku koji će trajati još par mjeseci. S druge strane, Gvardiol je proteklih dana skinuo čizmu, a još je ranije poručio kako će učiniti sve da se ubrzo vrati u pogon.