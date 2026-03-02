Obavijesti

Sport

Komentari 5
ŠOK U MADRIDU

VIDEO Bernabeu je zanijemio! Pogledajte sjajni gol gradskog rivala koji je šokirao realovce

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bernabeu je zanijemio! Pogledajte sjajni gol gradskog rivala koji je šokirao realovce
Foto: Arenasport/Screenshot

REAL MADRID - GETAFE 0-1: Gol je stigao praktički ni iz čega. Nakon što je obrana Reala nesigurno očistila loptu, ona je pala točno na nogu Satrianu, koji je bez oklijevanja, iz prve, volejem pogodio suprotni kut

Admiral

U utakmici 26. kola španjolskog prvenstva u kojoj je Real Madrid tražio ključne bodove za ostanak u utrci za naslov s Barcelonom, Santiago Bernabéu je na trenutak zanijemio. Igrala se 39. minuta kada je urugvajski napadač Getafea, Martín Satriano, ispalio projektil koji je završio iza leđa Thibauta Courtoisa za vodstvo od 1-0.

Gol je stigao praktički ni iz čega. Nakon što je obrana Reala nesigurno očistila loptu, ona je pala točno na nogu Satrianu, koji je bez oklijevanja, iz prve, volejem pogodio suprotni kut. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Lopta je u savršenom luku preletjela nemoćnog Thibauta Courtoisa i završila u mreži i izazvala šok na stadionu. Real Madrid, pritisnut imperativom pobjede i oslabljen izostancima ključnih igrača poput Kyliana Mbappéa, našao se u neočekivanom zaostatku protiv momčadi koja na Bernabéu nije pobijedila u 16 uzastopnih utakmica.

Utakmica je još uvijek u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Dajte mu priliku! Jagušić opet bez minutaže u Panathinaikosu
NIJE MU LAKO

Dajte mu priliku! Jagušić opet bez minutaže u Panathinaikosu

Nakon što je u dresu "farmaceuta" u 22 utakmice zabio devet golova i šest ih namjestio te izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, još nije dobio povjerenje trenera Beniteza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026