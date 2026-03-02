VIDEO Bernabeu je zanijemio! Pogledajte sjajni gol gradskog rivala koji je šokirao realovce

U utakmici 26. kola španjolskog prvenstva u kojoj je Real Madrid tražio ključne bodove za ostanak u utrci za naslov s Barcelonom, Santiago Bernabéu je na trenutak zanijemio. Igrala se 39. minuta kada je urugvajski napadač Getafea, Martín Satriano, ispalio projektil koji je završio iza leđa Thibauta Courtoisa za vodstvo od 1-0.

Gol je stigao praktički ni iz čega. Nakon što je obrana Reala nesigurno očistila loptu, ona je pala točno na nogu Satrianu, koji je bez oklijevanja, iz prve, volejem pogodio suprotni kut. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Lopta je u savršenom luku preletjela nemoćnog Thibauta Courtoisa i završila u mreži i izazvala šok na stadionu. Real Madrid, pritisnut imperativom pobjede i oslabljen izostancima ključnih igrača poput Kyliana Mbappéa, našao se u neočekivanom zaostatku protiv momčadi koja na Bernabéu nije pobijedila u 16 uzastopnih utakmica.

Utakmica je još uvijek u tijeku...