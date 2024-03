Bogdanović briljirao, Šarić bez minuta, a Zubac slavio u drami

Srijeda je ponudila bogat program od čak 12 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu NBA, a najzanimljivije je bilo u Philadelphiji gdje su gostujući Los Angeles Clippersi stigli do kontroverzne 108-107 pobjede protiv domaćih 76-ersa.

U posljednjoj minuti susreta Kawhi Leonard je dva puta poentirao za Clipperse prodorima pod obruč domaćih, a u oba je ta slučaja za blagi kontakt s domaćim igračima dobijao i dodatno slobodno bacanje koje je realizirao. U drugom navratu to se dogodilo 16 sekundi prije kraja, a Leonard je tim dodatnim slobodnim bacanjem doveo Clipperse u prednost 108-107. Kelly Oubre je u zadnjem napadu Clippersa krenuo u prodor kada ga je uz vrlo vidljivi udarac po rukama pred samim obručem zaustavio Leonard, no u tom su slučaju suci ostali nijemi iako je taj kontakt bio mnogo izraženiji od onih zbog kojih je Leonard dobijao slobodna bacanja na drugoj strani. To je s pravom potpuno izbacilo iz takta inače mirnog trenera Sixersa Nicka Nursea koji je i nakon utakmice žestoko prigovarao sucima.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Leonard je utakmicu završio sa 17 koševa i 9 skokova, prvi strijelac Clippersa bio je Paul George sa 22 ubačaja, bivši igrač Sixersa James Harden je dodao 16 uz 14 asistencija, dok je hrvatski centar u sastavu momčadi iz Los Angelesa Ivica Zubac za 27:25 minuta provedenih na terenu postigao 11 koševa (šut za dva 5-7, slobodna bacanja 1-1) uz 4 skoka te po jednu osvojenu loptu i blokadu. Kod Sixersa je Tyrese Maxey ubacio 26, a Kelly Oubre je dodao 17 uz 11 skokova.

Clippersi su ovom pobjedom zadržali četvrto mjesto u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 45-27, dok su Sixersi osmi na Istoku sa 39-34.

Foto: Brad Penner/REUTERS

New York Knicksi pregazili su kao gosti Toronto Raptorse sa 145-101 te se tom pobjedom uz 111-118 poraz Cleveland Cavaliersa kod Charlotte Hornetsa uspeli na treće mjesto Istoka. Knicksi su briljirali šuterski protiv ove sezone vrlo slabih Raptorsa, a prednjačili su Miles McBride sa 29 i Jalen Brunson sa 26 ubačaja, dok je odličnu večer imao i hrvatski veteran Bojan Bogdanović koji je za 16:29 minuta provedenih u igri ubacio 18 poena (šut za dva 3-6, trica 4-5), a usto je imao i jedan skok te dvije asistencije. Kod Raptorsa najefikasniji je bio Gradey Dick sa 23 pogotka.

Knicksi su sada na omjeru 44-28, dok su Cavsi pali na 44-29, a Raptorsi su, pak, ovim porazom i teoretski eliminirani iz posezone, nalaze se na 12. mjestu Istoka sa 23-50.

Priliku zaigrati u srijedu imao je i Luka Šamanić u dresu Utah Jazza, on je u 111-118 domaćem porazu od San Antonio Spursa dobio 9:41 minutu tijekom kojih se nije upisao u strijelce, promašio je oba slobodna bacanja, ali je sakupio pet skokova. Za drugu uzastopnu pobjedu Spursa koji su i dalje na dnu Zapada najzaslužniji je bio Devin Vassell sa 31 ubačajem, dok su Collin Sexton sa 26 i Lauri Markkanen sa 25 poena bili najbolji kod Jazza koji je ovim porazom također i teoretski eliminiran iz doigravanja, sa 29-44 je 12. na Zapadu.

Dario Šarić, pak, opet nije dobio priliku zaigrati za Golden State Warriorse iako je u 101-93 gostujućoj pobjedi na gostovanju kod Orlando Magica Draymond Green isključen nakon samo 3:36 minuta. Green je prigovarao sucima zbog čega je dobio tehničku pogrešku, a kako je nastavio s prigovorima odmah je uslijedila i druga, odnosno isključujuća tehnička pogreška. Susret je bio neizvjestan do pred sam kraj, minutu i pol prije isteka vremena bilo je 96-93 za goste, a onda je Stephen Curry polaganjem i tricom odveo svoju momčad do nedostižnih 101-93.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Andrew Wiggins je sa 23 koša predvodio Warriorse koji su 10. na Zapadu s omjerom 38-34, dok je Cole Anthony ubacio 26 za Orlando koji je peti na Istoku sa 42-30.

Phoenix Sunsi još su jednom nadigrali prvake Denver Nuggetse, ovoga puta na njihovom parketu sa 104-97. Konačni rezultat i ne ocrtava pravo stanje stvari jer je četiri minute prije kraja bilo 100-85 za Sunse koji su mirno priveli susret kraju. Odličan je kod pobjednika bio Kevin Durant sa 30 ubačaja i 13 skokova, dok je kod domaćih Nikola Jokić bio nadomak novog "triple-doublea" sa 22 koša, 10 asistencija i 9 skokova.

Usprkos ovom porazu, Denver je i dalje na vrhu Zapada sa 51-22, no samo pobjedu manje uz utakmicu manje imaju Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolvesi, dok je Phoenix sedmi na Zapadu sa 43-30.

Oklahoma City je imala dobru priliku vratiti se na vrh Zapada, ali je bez svog najboljeg igrača Shaija Gilgeous-Alexandera ipak na svom terenu izgubila sa 126-132 od Houston Rocketsa nakon produžetka. Za 10. uzastopnu pobjedu Rocketsa najzaslužniji su bili Jalen Green sa 37 ubačaja, 10 skokova i 7 asistencija te Amen Thompson sa 25 poena, dok su Josh Giddey sa 31 ubačajem i Jalen Williams sa 23 pogotka i 10 asistencija predvodili Thunder. Usprkos ovom velikom pobjedničkom nizu, Rocketsi su i dalje izvan kruga momčadi koje bi ušle u "play-in", 10 utakmica prije kraja sezone su 11. na Zapadu sa 37-35.

Minnesota je, pak, ostvarila rutinsku domaću 106-91 pobjedu protiv Detroit istonsa. Naz Reid sa 21 košem i 10 skokova te Jaden McDaniels sa 20 ubačaja bili su najbolji kod domaćih, dok je Cade Cunningham ubacio 32 za Pistonse koji su s omjerom 12-61 najslabiji sastav čitave lige.

Veliki LeBron James odigrao je još jednu briljantnu utakmicu u dresu Los Angeles Lakersa, on je u 136-124 gostujućoj pobjedi protiv Memphis Grizzliesa upisao novi "triple-double" sa 23 koša, 14 skokova i 12 asistencija. Petom uzastopnom pbojedom Lakersi su se učvrstili na devetom mjestu Zapada sa 41-32.