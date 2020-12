Hrvatska je posljednjih godina znala u jednom trenutku imati i po sedam košarkaša u NBA ligi.

Bili su tu Ante Žižić, Dragan Bender, Mario Hezonja, pa čak jednom i Duje Dukan... Žižić je danas u Maccabiju, gdje su i on i Bender otišli na ljeto, Hezonju je otpustio Memphis, a Dukan je posljednje četiri godine imao epizode diljem svijeta, od one iznimno neuspješne u Cedeviti do raznih klubova u NBA Razvojnoj ligi, a posljednje dvije godine provodi u Španjolskoj.

Iako je lako moguće da Hezonja, koji je bez kluba već nešto više od desetak dana, ipak nađe angažman u NBA ligi, lako je moguće i da se vrati u Europu, a Dubrovčanin je prije tjedan dana natuknuo samo jedno - njegovu destinaciju znat ćemo uskoro.

Hrvatska je sad ostala na četvorici u NBA ligi. Bojanu Bogdanoviću, Dariju Šariću, Ivici Zupcu i najmlađem Luki Šamaniću. Za razliku od Hezonje, čija je budućnost cijelo vrijeme bila upitna zadnjih godinu dana, sva četvorica Hrvata još bar su ovu sezonu sigurni sudionici NBA lige, a dalje - tko to može znati...

Bojan Bogdanović

Već dugi niz godina Bogdanović je najbolji hrvatski košarkaš, kako u reprezentaciji, tako i u NBA ligi.

Iza njega je povijesno dobra sezona u okvirima hrvatske košarke pošto je Bogdanović odigrao najbolju godinu karijere i u momčadi koja je bila jedna od jačih u NBA ligi zabijao preko 20 poena po utakmici.

Nezaustavljivo je Bogdanović trpao s linije za tri poena, no ono što je najbolje, razvio je svoju igru i u drugim okvirima. Iako i dalje ne razigrava suigrače previše, radio je to najviše u karijeri, a uzimao je i najviše skokova po utakmici u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Bogdanović u košarkaškom kampu s djecom

Jazz je bio strašno jaka momčad prošle godine. Uz Bojana su imali fantastičnog beka šutera Donovana Mitchella, stasitog Rudyja Goberta, a tu su bili i ostali poput Mikea Conleyja, Jordana Clarksona, Joea Inglesa... No došao je korona virus, prekinuo sezonu, a u pauzi je Bogdanović odlučio odraditi operaciju ruke.

Nije se mogao na vrijeme vratiti za nastavak lige u Disneylandu, a Utah je ispala u povijesnom preokretu Denvera, odmah u prvoj rundi.

Konkurencija je na Zapadu ove godine još žešća nego inače, no Bojan se u predsezoni doimao još spremnijim. Kao i neki od njegovih suigrača. Bojan je imao nešto preko 16 poena po utakmici, no poznato je da se u predsezoni igra znatno manje minuta i pomalo i odmara.

Oduševljenje njegovim povratkom nije krio ni trener Quin Snyder:

- Želimo da on bude ono što je, a on može zabiti na razne načine. Želim da uzima prave šuteve, a za njega je skoro svaki šut pravi šut kad je agresivan. Dobro je imati ga opet - rekao je Snyder o Bojanu.

Jezgra momčadi je tu pošto je Gobert upravo potpisao nevjerojatno produženje ugovora vrijedno čak 205 milijuna dolara. Ranije je ogroman ugovor dobio i Mitchell, koji se doima spremnim postati jedan od najboljih igrača lige. U Disneylandu je zabijao i po 50 poena po utakmici, a u nekom ludom scenariju nema razloga zašto ova momčad Ute ne bi došla daleko u doigravanju. Jako, jako daleko...

Dario Šarić

Dario Šarić još od odlaska iz Philadelphije ne proživljava svoje najbolje dane u karijeri, ali nakon otužnog perioda u Timberwolvesima, u Sunsima je djelomično došao na svoje.

Pogotovo je solidno igrao u Disneylandu kada se vratio u početnu petorku momčadi, a solidne partije tamo i donijele su mu ovaj ugovor od devet milijuna dolara po sezoni sljedeće tri godine.

Situaciju mu sad olakšava i činjenica da mu je jedan od glavnih konkurenata na poziciji ovog ljeta, Frank Kaminsky, napustio momčad.

Usprkos tomu, neće mu biti lako ove godine u Sunsima. Problem je što je u sezonu krenuo s ozljedama te je propustio predsezonske utakmice, a kvadriceps mu očito nije u potpunosti oporavljen pošto je trener Monty Williams prije par dana rekao kako Šarić još ne sudjeluje u treninzima 5 na 5. Uz to, Sunsi su na njegovoj poziciji s desetim izborom na draftu odabrali talentiranog Jalena Smitha (20), koji je iste visine kao i Dario, pa je za očekivati da će uzeti barem neke minute Šibenčaninu.

Ipak, Šarić će sigurno biti dio rotacije, a Sunsi bi ove godine trebali biti jači nego prijašnjih. Imaju Chrisa Paula, imaju Devina Bookera i imaju DeAndrea Aytona. Sve to dovoljno je barem za borbu za doigravanje, a svi znamo - Šiši daje najviše od sebe kada momčad zapravo igra za nešto... Stoga se možemo nadati kako bi svojim igrama mogao vratiti sjaj iz Philadelphije!

Ivica Zubac

Nakon razmjene iz Los Angeles Lakersa u Clipperse, Zubac je brzo našao svoju ulogu u momčadi.

U Clippersima je postao startni centar pod Docom Riversom u jednom od glavnih kandidata za naslov, no nerijetko mu je većinu minuta oduzimao Montrezl Harrell.

Od naslova nije bilo ništa, Rivers je otišao, a otišao je i Harrell. Stigli su Tyronn Lue i novi konkurent Zupcu, još jedan krilni centar koji svoje minute nekad provodi na petici, Serge Ibaka.

Clippersi su i dalje jedni od jačih momčadi lige s obzirom na dvojac Kawhi Leonard i Paul George, no nakon prošlogodišnjeg prikaza u doigravanju, teško je strpati ih među glavne favorite u borbi za naslov.

Njihova snaga, kao i Zupčeva uloga, uvelike ovisi o novom treneru.

Ipak, za očekivati je da će Zubac imati slične brojke kao i prijašnjih sezona te da će ga Lue koristiti kad mu treba teretniji centar u igri, a Ibaku će ubacivati kad želi uvesti brzinu i mobilnost na parket. Tako je to, više-manje, izgledalo i u predsezoni. Imao je nešto manje od pet poena u prosjeku te 6,6 skokova po utakmici.

Luka Šamanić

Naš najmlađi igrač u NBA ligi nije se naigrao u prvoj sezoni preko bare. Tek je u posljednjoj utakmici sezone dobio priliku u prvoj petorci i tu se itekako iskazao. Zabio je tad 16 poena.

Dotad je nastupao isključivo u takozvanom 'garbage timeu', odnosno po nekoliko minuta u utakmicama koje su već bile izgubljene s preko 20 razlike, a tu Šamanić nije pronašao svoj ritam.

POGLEDAJTE VIDEO: Šamanić boksa

Spursi i ove godine, čini se, žele loviti doigravanje s ostarjelima DeMarom DeRozanom i LaMarcusom Aldrigeom, a to i nije dobra stvar za minutažu mladog Zagrepčanina.

Kako doznajemo, zasad izgleda da Šamanić ni u ovoj sezoni neće imati pretjerano puno minuta usprkos dobrim predstavama na treningu.

Lako je moguće da ćemo ga opet gledati u Razvojnoj ligi zajedno s još nekolicinom mladih igrača Spursa, a tek bismo iduće godine, prođe li sve po planu, napokon mogli gledati Šamanića s konstantnom minutažom u rotaciji.

Što se tiče Spursa, od njih je teško očekivati previše. Mladi razigravač Dejounte Murray napokon bi ove sezone trebao eksplodirati, a s DeRozanom i Aldrigeom koji su nekad bili među 10-15 najboljih igrača lige Spursi će ganjati osmo mjesto. Hoće li uspjeti? Ponajbolji trener svih vremena Gregg Popovich očito misli da hoće...