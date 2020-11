Hezonja je završena priča, a i Bogdanović i Šarić morat će se izboriti za mjesto u momčadi...

U moje igračko vrijeme nismo bili klapa, to nam je nedostajalo, zato smo ispustili +19 protiv Turske. I rekao sam čelnicima Saveza da se svi naši porazi, dok su još igrali "superstarovi", nisu dogodili slučajno

<p>Dvije utakmice u "istanbulskom balonu" i dvije glatke pobjede te plasman na Eurobasket nakon svega četiri odigrane utakmice. Da, u ovoj neobičnoj i izokrenutoj 2020. godini moguće je i da se o hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji govori s hvalospjevima. Nadajmo se da će se dobra atmosfera i rezultati nastaviti i u narednom razdoblju, kada se reprezentaciji priključe Bogdanović, Šarić, Zubac..., a tome se nada i izbornik Veljko Mršić.</p><p>- Ne da sam zadovoljan, nego i više od toga. Nakon svega što nam se događalo u prošlosti, primarni cilj bio je plasman na Europsko prvenstvo i mi smo ga ostvarili nikad ranije, a osim rezultata, i igra i kemija u momčadi bile su na svom mjestu – kaže Mršić, koji je zadovoljan i širenjem igračkog kadra.</p><p>Kad se u ovu momčad vrate NBA igrači poput Bogdanovića, Šarića, Zupca, pa Žižić i Simon iz Eurolige, perspektivni Šamanić..., bit će to reprezentacija koja može ući u krug onih koji mogu u završnicu, u borbu za medalje.</p><p>- Tek ćemo vidjeti tko će još u krug kandidata, svaki igrač će se morati izboriti za svoje mjesto. U selekciji su važna tri kriterija, košarkaške vještine, fizički potencijal i psihosocijalne kvalitete. Ako se zapostavi bilo koji kriterij, promašit ćete u selekciji.</p><p>Dojam je da se u ovom zadnjem, u psihosocijalnim komponentama najviše u prošlosti griješilo ili ih se zanemarivalo.<br/> - Pri slaganju reprezentacije jako smo pazili na sve. Imamo karakterne momke, njihova želja da nastupe za reprezentaciju i da neke svoje individualne karakteristike i ambicije stave u drugi plan i podrede se dobrobit momčadi je bilo jako bitno za ostvarenje cilja – kazao je Mršić, a na pitanje je li Hezonja primjer igrača koji se zbog navedenoga nije uklopio u reprezentaciju dodao:</p><p>- Ta je priča za mene zaključena, već sam rekao što sam imao na tu temu i nema se potrebe ponavljati. Mi smo još na turneji u Las Vegasu napravili bazu i ti igrači daju ono što se od njih očekuje. Nekad je to više, nekad manje, ali pristup i želja nikad nisu bili upitni i zbog toga smo i izgledali ovako dobro kao u Istanbulu. Na tu bazu ćemo graditi dalje, i neće biti previše promjena, u momčad će ući samo oni koji joj mogu podići kvalitetu. Sa svim igračima sam u kontaktu, znaju na koga računam i što se od svih njih očekuje.</p><p>Mršić smatra kako je to bio problem i u prošlosti,pa i još dok je i on sam igrao, primjerice, svi se još uvijek sjećamo poraza na Eurobasketu u Turskoj 2001. godine od domaće reprezentacije, iako su izabranici Ace Petrovića krajem treće četvrtine imali +19. </p><p>- Bio sam dio te momčadi i znam da nismo bili klapa kakva bi trebali biti, od vrha do dna. Momčad čine svi, od prvog čovjeka Saveza, preko trenera i stožera, do zadnjeg igrača na klupi. Nama je to nedostajalo, nismo uspjeli zadržati koncentraciju i mirnoću, i zato smo i izgubili tu utakmicu. I nije to bio problem samo tada, rekao sam čelnicima Saveza da se svi naši porazi u polufinalima, dok su još igrali "superstarovi" nisu dogodili slučajno. A i kasnije, kad to više nisu bila polufinala, nego četvrtfinala, osmina finala..., kako je padala kvaliteta, isti je bio razlog poraza.</p><p>Jedna od glavnih tema do sada je bio stranac. Da ili ne... Savez je rekao jasno da ne želi stranca, a Mršić ipak ostavlja opciju otvorenom.<br/> - Nisam za to da se "kupi" nekoga tko nema nikakvu poveznicu s nama, neko "strano tijelo", i tu se slažem s ljudima koji vode stručnu politiku Saveza. No ukoliko u budućnosti neki naš klub bude imao vrhunskog stranca, koji će živjeti i igrati u Hrvatskoj, koji će dobiti naše državljanstvo, i koji nam može pomoći, zašto ne, nisam a priori protiv toga.</p><p>Za očekivati je da bi u nastavku kvalifikacija više prilika trebali dobiti mladi igrači, no Mršić je i tu jako oprezan.<br/> - A koji su to? Vjerujem da su svi koji su zaslužili poziv i dobili, kao i priliku. Ako se pokaže da nam netko još može pomoći i igrama zasluži poziv, zašto ne, probat ćemo sve koji mogu pomoći, ali nikome neće biti poklonjeno mjesto zato što lijepo izgleda. Poziv se mora zaslužiti – kaže Mršić, koji je preskočio odgovor na pitanje kakva će biti Hrvatska na EuroBasketu.</p><p>- Daleko je još do toga, moramo biti top, ali idemo korak po korak.</p><p>Izbornik se sada vraća klupskim obavezama u Zadru, gdje neki njegov status dovode u pitanje.</p><p>- Nakon prvog dijela mi smo prvi u prvenstvu Hrvatske uz sve probleme koji su nas mučili, a u ABA ligi ne stojimo dobro, kao što nismo ni u zadnjih nekoliko godina. Imamo omjer 1-5, ali uz svega -21 koš razliku, što isto nešto govori. Ja sam čist prema sebi, radim najbolje što znam, pripremam momčad, ali ostavljam otvorenim mogućnost da netko misli da može bolje, da je čaša polu prazna, iako je vidim da je polu puna... Moramo sjesti i porazgovarati kako dalje, pa ćemo vidjeti. Spreman sam ostati i raditi, ali ako u klubu smatraju da će im s nekim drugim biti bolje, ok, moj ugovor im neće biti ni prepreka ni problem.</p>