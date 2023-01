Bogdanović završio u elitnom društvu lige, Detroit slavio

Nakon tri uzastopna poraza, Detroit Pistonsi konačno su slavili i pobjegli s dna Istoka. Nije teško pogoditi, jedan od najboljih opet je bio Bojan Bogdanović koji igra čudesnu sezonu.

Pistonsi su na svome terenu bili bolji od Minnesote 135-118. Nakon što je jednu utakmicu propustio zbog problema s listom, Babo se vratio na svoje standardne postavke. Za 32 minute igre zabio je 27 koševa uz šest skokova i četiri asistencije. Šut je bio na devet od 15, trica solidnih pet od osam.

Foto: Allison Farrand/REUTERS

Hrvatskom košarkašu je ovo već sedma utakmica zaredom u kojoj je zabio 20 ili više koševa, a u posljednjih deset utakmica samo je jednom zabio manje od 20. Mladi košarkaši uče od njega, vidi se da je u Pistonsima razina više u odnosu na ostale. Play-off sigurno neće vidjeti, ali klub ga cijeni. To su dokazali novim ugovorom kojeg je potpisao i tako osigurao egzistenciju do kraja života. U Detroitu igra sezonu karijere, na prosjeku je od 21 koša po utakmici, što će do kraja sezone sigurno još malo porasti. I jedna zanimljiva stavka, Bogdanović (33) ima četvrti najbolji učinak među igračima koji imaju 33 ili više godina. Najbolji je Kevin Durant (34) s 30 koševa po utakmici, James (38) je na 29.1, dok DeMar DeRozan (33) zabija 26.4.

Najbolji kod Pistonsa bio je Bey s 31 košem, dok je Timberwolvese predvodio Edwards s 20 poena. Detroitu je ovo tek 12. pobjeda uz 33 poraza.

Dario Šarić je i treću utakmicu zaredom krenuo u prvoj petorci, no ovaj put nije uspio dovesti Sunse do pobjede koji su bez najboljih igrača izgubili 126-97 od Denvera.

Foto: Dan Hamilton/REUTERS

Dario je za 25 minuta igre zabio 11 koševa uz tri skoka i dvije asistencije. Sunse je predvodio Craig sa 16 poena, a najbolji igrač utakmice bio je čudesni Nikola Jokić koji je zabio 21 koš, uhvatio 18 skokova i podijelio devet asistencija. Samo jedna mu je falila da dođe do novog triple doublea. Nuggetsi su nastavili sa sjajnom formom ove sezone te došli do 28. pobjede u 41 utakmici, što ih je sjestolo na drugo mjesto Zapada. Phoenix je sedmi s omjerom 21-22.

