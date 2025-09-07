Bogdanovića su umirovili, sad možda i Jokića. Finska više nije samo zemlja hokeja i skijanja

Lauri Markkanen, najveća zvijezda Finske, promašio je čak 16 lopti od 24, odnosno pogodio je u prosjeku svaki treći šut i jednu tricu u devet pokušaja. Da ste takvo što nekom ispričali prije utakmice Srbije i Finske, rekli biste da i one male papirnate šanse Fincima apsolutno nestaju. Međutim, zvijezda Utah Jazza, u kojem igra za 238 milijuna dolara, je i s takvim šuterskim problemima, izbrojila do 29 koševa u 34 minute i povela Fince do jedne od najvećih senzacija u modernoj eri EuroBasketa. U ovom tisućljeću u tu bi usporedbu mogla tek Sjeverna Makedonija, koja je 2011. s Antićem, McCallebom i društvom preko strašne Litve u Kaunasu prošla u polufinale.

Srbija, samoprozvani najveći favorit za europsko zlato, iz Rige je otišla kući. I dok se mediji u susjedstvu ispričavaju Nikoli Jokiću i analiziraju hoće li MVP NBA lige više igrati za reprezentaciju, Finska slavi svog MVP-ja.

- MVP, MVP, MVP - klicali su finski navijači s tribina Xiaomi Arene dok je Markkanen sa slobodnim bacanjima umotavao najveću pobjedu finske košarke.

Foto: Ints Kalnins

Jokić je bio na terenu, ali ni emvipijevski povici protivniku nisu više mogli isprovocirati još malo njegove čarolije da spasi Srbiju bruke, kako bi rekli u susjedstvu, odnosno drugog ispadanja u nizu u osmini finala EuroBasketa. Izbornik Svetislav Pešić na presici je iz šešira alibija izvukao i virozu u svlačionici, ali bolje da navijačima Srbije nije nadolijevao ulja na vatru.

I Srbija je, evo, iz prvog lica upoznala koliko neugodan, a onda i bolan, može biti susret s Finskom u nokaut-fazi velikog turnira. Tu reprezentaciju, reprezentacije visokog šuterskog ranga općenito, ne želite u ranoj nokaut-fazi. Na zadnjem EuroBasketu u skupini Srbi su rastavili Fince (100-70), a nekoliko dana kasnije na istom turniru sve ovo što trenutno proživljava Srbija, proživljavala je i Hrvatska. Dobro, Hrvatska nije te 2022. godine u Berlin došla po europsko zlato kao da nitko drugi ne igra košarku, ali ožiljci i bolne uspomene još su tu. Sjećate se, ovaj Lauri Markkanen stavio nam je 43 koša, a on i društvo sa sjevera Europe s 94-86 priuštili tragičan oproštaj Bojanu Bogdanoviću od hrvatskog dresa.

Samo dva mjeseca prije tog nesretnog Berlina, Finska nas je pobijedila u Rijeci i izbacila nas u prvom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Odnosno, za ovaj EuroBasket, na koji se nismo ni plasirali, morali smo igrati pretkvalifikacije protiv Irske i Luksemburga. Da, na Zametu su igrali i Bogdanović, Šarić, vodili smo osam razlike minutu i 50 sekundi prije kraja...

Dettmann zasukao rukave

Nisu Finci jučer naučili igrati košarku, ali kraj hokeja, skijanja i ostalih zimskih radosti dvoranski sportovi u toj zemlji, kažu zemlji najsretnijih ljudi na svijetu, nisu mogli puno do izražaja. Onda je 2004. godine reprezentaciju preuzeo Henrik Dettmann i zasukao rukave. Dettmann, koji je prije tog izazova i šest godina vodio Njemačku, bio je više od izbornika i čovjeka koji će nekoliko puta godišnje vidjeti najbolje finske košarkaše. A u to doba uvjerljivo najbolji i u Europi najprepoznatljiviji bio je Petteri Koponen, koji je 2006. bio 30. izbor na NBA draftu, no u NBA ligi nikad nije zaigrao.

Dettmann je 2011. vratio Fince na EuroBasket nakon 16 godina, ali, puno važnije, postavio temelje sustava za mlade košarkaše, koji su se regrutirali u kampu i kasnije nastavili košarkaški, fizički i taktički oblikovati. Iz takvog se sustava pojavio Markkanen, kojeg su 2017. godine za sedmog na NBA draftu izabrali Chicago Bullsi. Samo dva mjeseca kasnije Markkanen je na najvećoj europskoj sceni potvrdio da se rodila nova velika zvijezda, zbog koje je hokej u Finskoj počeo dobivati ozbiljnu konkurenciju. Finci su u skupini EuroBasketa 2017. na domaćem terenu u Helsinkiju srušili Francusku i Grčku te na jednu loptu izgubili od Dončićeve Slovenije, tadašnjih prvaka Europe. Italija je Fince zaustavila u osmini finala, ali taj poraz nije zaustavio finski uzlet na košarkaškoj ljestvici.

Foto: Ints Kalnins

Finska nije samo Markkanen niti je bila i ranije. Finska danas, primjerice, u Miikki Muurinenu ima "baby" Markkanena, na kojeg podsjeća igrački i fizički. Taj je 211 centimetara visoki momak, koji je s 18 godina stavio dvije trice preko previše samouvjerenog Jokića, birao između 20 ponuda američkih sveučilišta, nakon kojih će postati još jedan Finac u NBA ligi. Američki sveučilišni program prošao je Miro Little, prolazi ga i Elmeri Abbey, koji ne igra na EuroBasketu, ali će uskoro biti jedan od nositelja reprezentacije. U kojoj i dalje ruku iskustva kao "zadnji preživjeli" iz prošle generacije pruža Sasu Salin, a u najzrelije godine ulaze Mikael Jantunen i Elias Valtonen, dvojac koji igra u Fenerbahčeu, odnosno ACB ligi (Granada). Lassi Tuovi, izbornik i Dettmannov nasljednik, ima materijal s kojim Fincima u budućnosti nije zabranjeno sanjati i nešto više. Ili kako će to Markkanen reći...

- Još nismo gotovi.

