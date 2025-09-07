Obavijesti

Sport

Komentari 2
FINSKA SENZACIJA

Bogdanovića su umirovili, sad možda i Jokića. Finska više nije samo zemlja hokeja i skijanja

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Bogdanovića su umirovili, sad možda i Jokića. Finska više nije samo zemlja hokeja i skijanja
3
Foto: Ints Kalnins

Finska nije samo Markkanen niti je bila i ranije. Finska danas, primjerice, u Miikki Muurinenu ima "baby" Markkanena, na kojeg podsjeća igrački i fizički

Lauri Markkanen, najveća zvijezda Finske, promašio je čak 16 lopti od 24, odnosno pogodio je u prosjeku svaki treći šut i jednu tricu u devet pokušaja. Da ste takvo što nekom ispričali prije utakmice Srbije i Finske, rekli biste da i one male papirnate šanse Fincima apsolutno nestaju. Međutim, zvijezda Utah Jazza, u kojem igra za 238 milijuna dolara, je i s takvim šuterskim problemima, izbrojila do 29 koševa u 34 minute i povela Fince do jedne od najvećih senzacija u modernoj eri EuroBasketa. U ovom tisućljeću u tu bi usporedbu mogla tek Sjeverna Makedonija, koja je 2011. s Antićem, McCallebom i društvom preko strašne Litve u Kaunasu prošla u polufinale.

Srbija, samoprozvani najveći favorit za europsko zlato, iz Rige je otišla kući. I dok se mediji u susjedstvu ispričavaju Nikoli Jokiću i analiziraju hoće li MVP NBA lige više igrati za reprezentaciju, Finska slavi svog MVP-ja.

- MVP, MVP, MVP - klicali su finski navijači s tribina Xiaomi Arene dok je Markkanen sa slobodnim bacanjima umotavao najveću pobjedu finske košarke.

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Serbia v Finland
Foto: Ints Kalnins

Jokić je bio na terenu, ali ni emvipijevski povici protivniku nisu više mogli isprovocirati još malo njegove čarolije da spasi Srbiju bruke, kako bi rekli u susjedstvu, odnosno drugog ispadanja u nizu u osmini finala EuroBasketa. Izbornik Svetislav Pešić na presici je iz šešira alibija izvukao i virozu u svlačionici, ali bolje da navijačima Srbije nije nadolijevao ulja na vatru.

I Srbija je, evo, iz prvog lica upoznala koliko neugodan, a onda i bolan, može biti susret s Finskom u nokaut-fazi velikog turnira. Tu reprezentaciju, reprezentacije visokog šuterskog ranga općenito, ne želite u ranoj nokaut-fazi. Na zadnjem EuroBasketu u skupini Srbi su rastavili Fince (100-70), a nekoliko dana kasnije na istom turniru sve ovo što trenutno proživljava Srbija, proživljavala je i Hrvatska. Dobro, Hrvatska nije te 2022. godine u Berlin došla po europsko zlato kao da nitko drugi ne igra košarku, ali ožiljci i bolne uspomene još su tu. Sjećate se, ovaj Lauri Markkanen stavio nam je 43 koša, a on i društvo sa sjevera Europe s 94-86 priuštili tragičan oproštaj Bojanu Bogdanoviću od hrvatskog dresa.

Samo dva mjeseca prije tog nesretnog Berlina, Finska nas je pobijedila u Rijeci i izbacila nas u prvom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Odnosno, za ovaj EuroBasket, na koji se nismo ni plasirali, morali smo igrati pretkvalifikacije protiv Irske i Luksemburga. Da, na Zametu su igrali i Bogdanović, Šarić, vodili smo osam razlike minutu i 50 sekundi prije kraja...

Dettmann zasukao rukave

Nisu Finci jučer naučili igrati košarku, ali kraj hokeja, skijanja i ostalih zimskih radosti dvoranski sportovi u toj zemlji, kažu zemlji najsretnijih ljudi na svijetu, nisu mogli puno do izražaja. Onda je 2004. godine reprezentaciju preuzeo Henrik Dettmann i zasukao rukave. Dettmann, koji je prije tog izazova i šest godina vodio Njemačku, bio je više od izbornika i čovjeka koji će nekoliko puta godišnje vidjeti najbolje finske košarkaše. A u to doba uvjerljivo najbolji i u Europi najprepoznatljiviji bio je Petteri Koponen, koji je 2006. bio 30. izbor na NBA draftu, no u NBA ligi nikad nije zaigrao.

Dettmann je 2011. vratio Fince na EuroBasket nakon 16 godina, ali, puno važnije, postavio temelje sustava za mlade košarkaše, koji su se regrutirali u kampu i kasnije nastavili košarkaški, fizički i taktički oblikovati. Iz takvog se sustava pojavio Markkanen, kojeg su 2017. godine za sedmog na NBA draftu izabrali Chicago Bullsi. Samo dva mjeseca kasnije Markkanen je na najvećoj europskoj sceni potvrdio da se rodila nova velika zvijezda, zbog koje je hokej u Finskoj počeo dobivati ozbiljnu konkurenciju. Finci su u skupini EuroBasketa 2017. na domaćem terenu u Helsinkiju srušili Francusku i Grčku te na jednu loptu izgubili od Dončićeve Slovenije, tadašnjih prvaka Europe. Italija je Fince zaustavila u osmini finala, ali taj poraz nije zaustavio finski uzlet na košarkaškoj ljestvici.

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Serbia v Finland
Foto: Ints Kalnins

Finska nije samo Markkanen niti je bila i ranije. Finska danas, primjerice, u Miikki Muurinenu ima "baby" Markkanena, na kojeg podsjeća igrački i fizički. Taj je 211 centimetara visoki momak, koji je s 18 godina stavio dvije trice preko previše samouvjerenog Jokića, birao između 20 ponuda američkih sveučilišta, nakon kojih će postati još jedan Finac u NBA ligi. Američki sveučilišni program prošao je Miro Little, prolazi ga i Elmeri Abbey, koji ne igra na EuroBasketu, ali će uskoro biti jedan od nositelja reprezentacije. U kojoj i dalje ruku iskustva kao "zadnji preživjeli" iz prošle generacije pruža Sasu Salin, a u najzrelije godine ulaze Mikael Jantunen i Elias Valtonen, dvojac koji igra u Fenerbahčeu, odnosno ACB ligi (Granada). Lassi Tuovi, izbornik i Dettmannov nasljednik, ima materijal s kojim Fincima u budućnosti nije zabranjeno sanjati i nešto više. Ili kako će to Markkanen reći...

- Još nismo gotovi.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno
Tko je Igor Miličić? Prognanik iz Broda s Poljskom stigao do još jednog četvrtfinala EuroBasketa
HRVATSKA SENZACIJA

Tko je Igor Miličić? Prognanik iz Broda s Poljskom stigao do još jednog četvrtfinala EuroBasketa

Bio je razigravač, baš onakav kakav nam je nedostajao nakon slavne generacije iz Barcelone '92. S juniorima je uzeo europsko srebro, u Splitu potrgao koljeno poslije čega je zauvijek obilježio poljsku košarku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025