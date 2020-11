'Bojao sam se ove utakmice, jedva smo dočekali ovu stanku'

Čekat će nas devet utakmica u 29 dana, to je stvarno pakleno, nadam se da će se vratiti svi ovi koji su ozlijeđeni, pokušat ćemo odmoriti ove koji su pod velikim opterećenjem, rekao je Rožman

<p>Rijeka je protiv Lokomotive slavila 1-0 u 11. kolu Hrvatske nogometne lige, trener <strong>Simon Rožman</strong> može odahnuti. Ovom pobjedom Riječani su prekinuli niz poraza, a Slovenac i sam priznaje, bojao se ove utakmice:</p><p>- Čestitke igračima, stvarno sam se malo bojao ove utakmice jer nam je zadnja u nizu u ovom prvom periodu, ali stajali smo na terenu onako kako smo željeli, mislim da smo protiv Lokomotive stvorili najviše prilika otkad sam ja trener. Šteta što nismo zabili malo više, ali jako bitna pobjeda u ovoj borbi na dvije fronte koja nas troši. Jedva smo čekali ovu reprezentativnu stanku.</p><p>Nakon stanke, ponovno pakleni ritam:</p><p>- Čekat će nas devet utakmica u 29 dana, to je stvarno pakleno, nadam se da će se vratiti svi ovi koji su ozlijeđeni, pokušat ćemo odmoriti ove koji su pod velikim opterećenjem. Danas smo imali probleme s temperaturom, samo je moja želja da sve zdravstveno bude kako treba - rekao je Rožman.</p><p>Pobjednički gol zabio je <strong>Robert Murić</strong>, a bio je to penal u 17. minuti. Murić je kasnije i pogodio gredu.</p><p>- Mislim da smo zasluženo slavili, imali smo dosta prilika. Mislim da smo otpočetka bili fokusirani i znali smo što radimo, nismo dopustili Lokomotivi da nam proba zabiti gol - rekao je Murić pa se dotakao reprezentativne stanke:</p><p>- Mislim da će to svima dobro doći jer će se ozlijeđeni vratiti, a i malo da odmorimo od svega, a onda slijedi pakleni ritam. Što se tiče slaloma, ja sam već vidio gol, ali kad sam se okrenuo, shvatio sam da se lopta odbila od grede.</p><p> </p>