Bokšićev misterij i stravičan lom noge Dudua. Ove ozljede asova 'vatrenih' uništavale su snove

Teška ozljeda gležnja Joška Gvardiola u nedjeljnoj utakmici Manchester Cityja i Chelseaja (1-1) zaledila je krv u žilama svakog navijača hrvatske nogometne reprezentacije. Čekaju ga mjeseci oporavka i upitan mu je nastup na Svjetskom prvenstvu, ekskluzivno su doznala 24sata. Ta je ozljeda podsjetila na bolnu tradiciju koja prati "vatrene" kroz velika natjecanja: gubitak ključnih igrača uoči najvećih pozornica.

Od Francuske 1998. do danas, povijest su ispisala poglavlja o slomljenim kostima, pokidanim ligamentima i snovima koji su se rasplinuli u liječničkoj ordinaciji. Svaka generacija imala je svog tragičara, igrača čiji je izostanak bolno odjeknuo i otvorio vječno pitanje: što (ne) bi bilo da su bili tamo?

Francuska '98. i misterij bez Alena Bokšića

Generacija koja je osvojila svjetsku broncu i proslavila hrvatski nogomet mogla je, vjeruju mnogi, otići i do samog kraja. Ključni argument za tu tezu bio je izostanak Alena Bokšića. Napadač Lazija bio je u životnoj formi, igrač koji je sam mogao riješiti utakmicu i koji je Hrvatsku doslovno odveo u Francusku onim ključnim golom protiv Ukrajine u Kijevu. No, samo nekoliko tjedana prije početka Mundijala, ozljeda koljena prekrižila ga je s popisa putnika.

Bio je to razoran udarac za momčad. Dok je Davor Šuker terorizirao suparničke obrane i na koncu postao Zlatna kopačka turnira, tandem koji je trebao biti nezaustavljiv nikada nije dobio priliku zaigrati zajedno na najvećoj sceni. Izbornik Ćiro Blažević godinama je kasnije ponavljao čuvenu rečenicu: "Da je Bokšić bio zdrav, bili bismo svjetski prvaci". Njegov izostanak ostao je najveći "što ako" te slavne generacije, vječna debata o tome je li baš on bio komadić slagalice koji je nedostajao za zlato.

Zanimljivo, Bokšić je peh s ozljedama imao i dvije godine ranije na Euru 1996. u Engleskoj. U prvoj utakmici protiv Turske dobio je udarac u glavu, a nakon toga je, službeno, zbog "prehlade" propustio ostatak turnira. Sam je igrač godinama kasnije ironično komentirao tu dijagnozu, dajući naslutiti da pozadina priče nije bila samo medicinske prirode.

- Bila je to vjerojatno najdulja i najmisterioznija prehlada u povijesti nogometa - govorio je Bokšić.

Azijska noćna mora i raspad obrane

Četiri godine kasnije, uoči Svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji 2002., povijest se ponovila, ali ovaj put u obrambenom redu. Momčad koja je prolazila kroz bolnu smjenu generacija ostala je bez stupa obrane, Igora Tudora. Tadašnji igrač Juventusa bio je jedan od najboljih braniča svijeta, no problemi s gležnjem koje je dugo vukao kulminirali su operacijom koja ga je udaljila od azijske smotre.

Izbornik Mirko Jozić morao je krpati obranu bez najvažnijeg čovjeka. Posljedice su bile vidljive. Hrvatska je turnir otvorila porazom od Meksika 1-0, u utakmici u kojoj je isključen Boris Živković. Iako je uslijedila senzacionalna pobjeda protiv Italije 2-1, poraz od Ekvadora u odlučujućoj utakmici poslao je "vatrene" kući već nakon grupne faze. S Tudorom u sastavu, obrana bi zasigurno bila čvršća, a možda bi i sudbina na tom prvenstvu bila drugačija. Iz reprezentacije su se nakon turbulentnih kvalifikacija povukli i neki drugi heroji iz Francuske, poput Igora Štimca, čime je dodatno oslabljeno iskustvo u zadnjoj liniji.

Slomljeno srce nacije: Stravična ozljeda Eduarda

Nijedna ozljeda u povijesti hrvatske reprezentacije nije izazvala takav šok i tugu kao ona Eduarda da Silve. Bio je 23. veljače 2008., samo dva dana prije njegova 25. rođendana. U dresu Arsenala, na utakmici protiv Birminghama, brutalnim startom Martin Taylor slomio mu je nogu. Scene s travnjaka bile su toliko stravične da ih televizijske kuće nisu htjele ponavljati. Otvoreni prijelom fibule i iščašenje gležnja značili su samo jedno: kraj sezone i propuštanje Europskog prvenstva u Austriji i Švicarskoj.

U tom trenutku, Eduardo je bio jedan od najboljih napadača Europe. U kvalifikacijama je zabio deset golova i bio je udarna igla Bilićeve momčadi koja je igrala najljepši nogomet u svojoj povijesti. Njegov izostanak bio je nenadoknadiv. Iako je Hrvatska na Euru igrala sjajno, pobijedivši u sve tri utakmice u skupini, uključujući i moćnu Njemačku, u četvrtfinalu protiv Turske osjetio se nedostatak istinskog egzekutora. Onaj tragičan poraz nakon penala neki i danas pripisuju upravo činjenici da u napadu nije bilo Dudua. Sam Eduardo je godinama kasnije priznao koliko mu je bilo teško. Tek je 16 godina poslije smogao snage prvi put pogledati snimku loma.

​- Ljudi su mi stalno prilazili i prepoznavali me po toj ozljedi. Najradije bih to zaboravio, ali netko bi me podsjetio. Koji Eduardo, onaj koji je strgao nogu? - ispričao je u jednom podcastu.

Bilićevi problemi pred Poljsku

Četiri godine kasnije, uoči Eura 2012. u Poljskoj i Ukrajini, izbornik Slaven Bilić ponovno se našao u problemima. Ovog puta otpao je još jedan ključni branič, Dejan Lovren. Tadašnji stoper Lyona ozlijedio je Ahilovu tetivu u finalu francuskog kupa i, unatoč nadama, nije prošao posljednji test spremnosti. Njegovo mjesto u reprezentaciji zauzeo je Gordon Schildenfeld. Kao da to nije bilo dovoljno, na popisu su zbog ozljeda otpali i Ivo Iličević te Ivica Olić, što je dodatno suzilo Bilićev izbor. Hrvatska je u teškoj skupini sa Španjolskom, Italijom i Irskom odigrala dobro, ali je s četiri boda na kraju ipak ispala.

Katarski šok i suze golmana

Prokletstvo nije zaobišlo ni generaciju koja se okitila svjetskom broncom u Katru 2022. godine. Dok se nacija pripremala za još jedno veliko natjecanje, sudbina je okrutno intervenirala u posljednji čas. Žrtva je bio Lovre Kalinić, vlasnik ruskog srebra 2018. i tadašnji kapetan Hajduka. Samo nekoliko tjedana prije početka Mundijala, u prvenstvenoj utakmici protiv Lokomotive, Kalinić je teško ozlijedio koljeno.

Puknuće križnih ligamenata značilo je operaciju i višemjesečni oporavak, ali i bolan kraj katarskog sna. Izbornik Zlatko Dalić ostao je bez iskusnog vratara na kojeg je računao, a sam Kalinić bez prilike da bude dio još jednog povijesnog uspjeha. Njegova izjava nakon potvrde teške dijagnoze sažela je svu bol:

- Teško je, naravno da mi je teško, ali od prvog trenutka osjećam veliku podršku sa svih strana i to mi daje snagu da izdržim.

Bio je to još jedan podsjetnik na tanku liniju između sportske slave i osobne tragedije. Lista pehista tu ne staje. Stipe Pletikosa propustio je Euro 2004. zbog loma ruke, dok je uoči Svjetskog prvenstva 2014. u Brazilu izbornik Niko Kovač ostao bez čak četvorice igrača: Nike Kranjčara, Ivana Strinića, Ive Iličevića i Milana Badelja.

Svako od ovih imena predstavlja podsjetnik na okrutnu stranu sporta. Dok se Joško Gvardiol bori s vremenom kako bi bio spreman za Mundijal 2026., navijači se s pravom pitaju hoće li Hrvatska napokon jednom na najveću smotru otići u najjačem mogućem sastavu. Ili će joj i ova ozljeda biti motiv da dođe do još jednog velikog rezultata, kao što je to bilo 1998.