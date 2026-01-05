Obavijesti

TEŽAK UDARAC

DOZNAJEMO Kakav šok: Joško Gvardiol upitan je za SP 2026.!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Najskuplji hrvatski nogometaš zaradio je protiv Chelseaja tešku ozljedu skočnog zgloba. U HNS-u se nadaju kako će biti spreman za Mundijal, bit će to utrka s vremenom

Joško Gvardiol (23) ozbiljno je nastradao protiv Chelseaja! Hrvatski reprezentativac napustio je igru u 51. minuti velikog derbija engleske Premier lige, a crne slutnje dobile su potvrdu nakon jutarnje magnetske rezonancije. Gvardiol je zaradio težu ozljedu skočnog zgloba, a za takve ozljede predviđen je oporavak od četiri do pet mjeseci, ekskluzivno doznaju 24sata.

Veliki je ovo udarac za ambicije Manchester Cityja, ali i sve ljubitelje hrvatske nogometne reprezentacije. Gvardiol je, sad je to prilično jasno, upitan za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, pa hrvatski izbornik na njegovim pozicijama (lijevi bek i stoper) već mora tražiti neka nova rješenja.

Trenutak Gvardiolove ozljede pogledajte OVDJE.

- Nažalost, ozljeda Gvardiola ne izgleda dobro - poručio je poslije dvoboja s Chelseajem (1-1) i Pep Guardiola.

U Manchester Cityju su odmah znali kako je riječ o težoj ozljedi, ali nitko se iz kluba nije (barem ne javno) upuštao u detaljnije prognoze. Čekala se jutarnja magnetska rezonancija koja je samo potvrdila najtežu ozljedu u karijeri najskupljeg hrvatskog nogometaša današnjice.

Manchester City tako će borbu za naslov prvaka do daljnjega voditi bez dva Hrvata - Mateo Kovačić bi se na teren trebao vratiti tek u travnju, a Gvardiol bi trebao propustiti ovu sezonu. Dalić bi tako, uoči svog petog velikog natjecanja, mogao ostati bez jednog od svojih najjačih aduta. Gvardiol je, kako stvari sada stoje, upitan za nastup na Svjetskom prvenstvu... Hrvatska će ga otvoriti utakmicom protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, slijedi dvoboj protiv Paname 24. lipnja u Torontu, a u trećem kolu 27. lipnja protivnik joj je Gana u Philadelphiji. 

