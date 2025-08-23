Obavijesti

BIT ĆE BOLJE

Bolan dan za zaborav: Jakirović doživio prvi, ali i težak poraz

Piše Boris Trifunović,
Bolan dan za zaborav: Jakirović doživio prvi, ali i težak poraz
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Njegov Hull je do danas bio neporažen u Championshipu, no Blackburn je odradio lavovski posao i uvjerljivim rezultatom slavio na stadionu MKM

I to se moralo dogoditi kad-tad, vjerojatno i bolje da se prvog poraza riješio "čim prije". Sergej Jakirović vodio je svoj Hull City u teškom porazu 3-0 na domaćem terenu od Blackburna te u trećem kolu Championshipa doživio prvi ove sezone.

Ligaški, ali i regularan u normalnoj utakmici od 90 minuta, jer Hull je prije 10 dana ispao u prvom kolu Liga kupa od Wrexhama 3-5 nakon izvođenja jedanaesteraca. Bila je to utakmica u kojoj je Hull do sudačke nadoknade vodio 3-1, no domaćin je uspio izjednačiti i gurnuti susret u lutriju penala.

Blackburn su do prve pobjede ove sezone golovima vodili Hedges u 18., Ohashi u 47. i Cantwell u 50. minuti. Hrvatski golman Ivor Pandur branio je za Hull cijeli susret.

Inače, Jakirović je klupu Hulla preuzeo u lipnju nakon čega je uslijedila 18-mjesečna zabrana transfera zbog neplaćenog duga Aston Villi.

Bivšeg trenera Gorice, Rijeke i Dinama dočekali su nenadani problemi, no za sada je "niti gore niti dolje". Nakon tri kola ima po jednu pobjedu, remi i poraz, jedino je poraz od Wrexhama u Liga kupu došao kao bolan udarac na startu sezone.

