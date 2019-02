Bolesna poruka Delija: Mrzim te, Hajduče i tebe, Marjane...

Delije su prevršile svaku mjeru na utakmici domaćeg nogometnog prvenstva!

Na utakmici Crvene zvezde i Vojvodine navijači beogradskog kluba izvjesili su transparente posvećene nemilim događajima prošlog tjedna kada su u Splitu napadnuta četiri vaterpolista Crvene zvezde.

- "Jadranska priča na splitskoj rivi, protiv takvih liga dok god smo živi" - pisalo je na jednom transparentu, a na drugom, posvećenom Torcidi: - "Splitski 'huligani' napadaju igrače, a ne misle da stanu kad sretnu navijače".

Tijekom cijele utakmice skandirali su: "Zvezda, Srbija, nikad Jugoslavija", "Mrzim Hajduk i Torcidu, mrzim tebe Marjane, i sa sjekirom u ruci poklat ću sve Splićane" i "je.... vas liga Jadranska."

Podsjetimo, huligani su prošli tjedan napali trojicu srpskih vaterpolista na splitskoj Rivi dok su pili kavu.

Dvojica vaterpolista Zvezde su pobjegla, a Aleksandro Kralj se spasio od huligana skočivši u more. Zvezda je otkazala utakmicu protiv Jadrana i vratila se u Beograd.

'Sačuvaj nas Bože gladi, kuge i Hrvata'

Sve je prokomentirao i bivši nogometaš Zvezde Dušan Savić.

- Moramo im (Hrvatima op.a.) pomoći da ozdrave. Ja bih volio da smo mi dobri susjedi. Kada bi oni bili deseti dio prema nama iskreni onoliko koliko smo mi prema njima, ovdje bi se moglo normalno natjecati. Međutim, nema lijeka... Podsjetio bih na povijest i natpis s protestantske katedrale u Magdeburgu: "Sačuvaj nas, Bože, kuge, gladi i Hrvata." Oni su još u 17. stoljeću počinili stravične zločine, a mi sada treba da im pomognemo - sramotan je to ispad bivšeg nogometaša.

'To je organiziran napad'

- Vidio sam da nas taj konobar iz tog kafića gleda na čudan način. Nadao sam se da to nije upućeno prema nama. On je prišao i čudnim tonom rekao, "što ti je to na majici", ovaj mu je odgovorio da je to grb Crvene zvezde. Konobar je na to sve rekao da se ne smijemo i da pokrije to, u prijetećem kontekstu - rekao je vaterpolist Dušan Vasić kojeg su napali huligani u Splitu, a s njim su bila i dvojica suigrača.