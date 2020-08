Boli njih briga! Kevin De Bruyne priznao: Ionako moram žuriti doma, supruga mi je trudna

Nakon blamaže protiv Lyona prvi je pred mikrofone izašao Kevin De Bruyne no po glasu se ne bi reklo da je pretjerano tužan zbog ispadanja, prije da je jedva čekao da sve ovo završi

<p>Ima takvih trenutaka u sportu. Kad vam je puna kapa priprema, karantena, utakmica, kad želite samo doći doma i odmoriti se. Bezbroj je nogometaša koji bi, nakon što ne bi uspjeli izboriti Svjetsko ili Europsko prvenstvo, "off the record" rekli da je i bolje jer će napokon imati cijelo ljeto slobodno.</p><p>Po glasu se činilo da je Kevin De Bruyne jedan od tih. I ne treba mu zamjeriti, osim ako niste na listiću imali pobjedu Manchester Cityja i čekali za dobitak. Ova je sezona bila izuzetno iscrpljujuća, igrači su padali od umora.</p><p>- Užas, najiscrpljujuća sezona ikad. Čovječe, vrijeme je da se ide kući. Jedva čekam - rekao je De Bruyne.</p><p>Bilo je među engleskim novinarima malo zbunjujućih pogleda.</p><p>- Bila je ovo nevjerojatna sezona koju smo završili porazom od Lyona. Ali, ionako moram ići kući, supruga mi je trudna pa mi je trenutačno samo to na pameti, ništa drugo - rekao je De Bruyne.</p><p>Nakon što je otkrio što mu je na pameti zatražen je da malo prokomentira i utakmicu.</p><p>- Počeli smo jako sporo i slabo. Srećom, u drugom dijelu smo počeli igrati bolje, vratili smo se na 1-1 i činilo se da ćemo zabiti i drugi i pobijediti. A onda smo primili dva gola i sramota je da smo ispali na takav način. Nisam vidio nikakve sumnjive situacije, pa se neću na to ni vaditi. Sterling je trebao zabiti onu šansu za 2-2, tad bismo vjerojatno prošli. Ali, to je nogomet, nekad sitnice i milimetri odlučuju pobjednika. Moramo naučiti, čovječe - rekao je De Bruyne. </p><p>I otišao. Igrač koji je plaćen 300.000 eura na tjedan. Odnosno, ako vam je lakše, milijun i dvjesto tisuća eura na mjesec jedva je čekao da završi utakmica i da 'zapali' doma. </p>