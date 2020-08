\u0110okovi\u0107 \u0107e u finalu igrati protiv Kana\u0111anina Milo\u0161a Raoni\u0107a koji je do\u0161ao do finala nakon vi\u0161e od \u010detiri godine \u010dekanja. Bio je bolji od Stefanosa Tsitsipasa sa 7-6 i 6-3, a slu\u017eio ga je nevjerojatno dobar servis.

<p>Prvi tenisač svijeta <strong>Novak Đoković</strong> igrat će u finalu teniskog Western & Southern Open, koji se igra u New Yorku, nakon što je u polufinalu sa 4-6 6-4 7-6(0) pobijedio Španjolca<strong> Roberta Bautistu Aguta</strong> poslije tri sata igre. </p><p>Đoković, osvajač 17 grand slam naslova, u finalu će igrati protiv Kanađanina<strong> Miloša Raonića</strong> koji je eliminirao Grka <strong>Stefanosa Tsitsipasa </strong>sa 7-6(5) 6-3.</p><p>Nole je do ovog meča ima briljantnih 21-0 u sezoni, ali s druge strane mreže bio je raspoloženi Bautista koji zna kako pobijediti Srbina. Čak tri puta ga je pobjeđivao na tvrdoj podlozi. </p><p>Španjolac je do presudnog 'breaka' u prvom setu došao u sedmom gemu i mirno priveo za 1-0. Novaka je mučila bol u vratu pa je u drugom setu zatražio pomoć od fizioterapeuta. Nakon nekoliko minuta 'namještanja' vrata, srpski tenisač je izašao na teren i uz break u desetom gemu izjednačio na 1-1.</p><p>Na početku trećeg seta Bautista je oduzeo servis Đokoviću, a onda je uslijedila kazna. U treptaju oka Novak je otišao na 5-2 no opet su se pojavili bolovi u vratu. Španjolac je imao servis za meč, ali Srbin je po tko zna koji put pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu. Oduzeo mu je servis, a onda preko 'tie breaka' došao do zlata vrijedne pobjede.</p><p>Đoković će u finalu igrati protiv Kanađanina <strong>Miloša Raonića</strong> koji je došao do finala nakon više od četiri godine čekanja. Bio je bolji od Stefanosa Tsitsipasa sa 7-6 i 6-3, a služio ga je nevjerojatno dobar servis.</p><p>Raonić i Đoković u do sada igrali deset puta i svaki je put slavio srpski tenisač, a ovaj put će imati priliku napraviti nešto što nitko nikad nije. A to su minimalno dvije titule na svakom od Mastersa.</p><p>Finale se igra u subotu, a US Open počinje u ponedjeljak. Žensko finale igraju Bjeloruskinja Victoria Azarenka i Japanka Naomi Osaka.</p>