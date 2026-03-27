Bolivija je izbacila Surinam i izborila finale playoffa za SP

Bolivija srušila Surinam 2-1 i izborila finale protiv Iraka za SP 2026! Drama u Guadalupeu, a hrvatski sudac Bebek bio AVAR
Nogometna reprezentacija Bolivije pobijedila je Surinam 2-1 u meksičkom Guadalupeu izborivši plasman u finale Interkontinentalnih kvalifikacija za plasman na SP 2026. gdje je čeka Irak. Utakmica je imala i hrvatski začin jer je Ivan Bebek bio AVAR sudac.
Surinam je poveo u 48. minuti golom Liama van Gelderena, no Bolivija je u nastavku okrenula rezultat golovima Moisesa Paniagua (72) i Miguelita Tercerosa (79-11m). Bolivija i Irak će za plasman na SP-u igrati 31. ožujka od 23 sata u Guadalupeu. Pobjednik će igrati u skupini I s reprezentacijama Francuske, Senegala i Norveške.
Bolivija je do sada tri puta nastupala na svjetskim prvenstvima, posljednji put 1994., dok je Irak samo jednom igrao na Mundijalu, 1986., uz sva tri poraza.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+