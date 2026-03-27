Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČEKA JE IRAK

Bolivija je izbacila Surinam i izborila finale playoffa za SP

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bolivija je izbacila Surinam i izborila finale playoffa za SP
Foto: Daniel Becerril

Bolivija srušila Surinam 2-1 i izborila finale protiv Iraka za SP 2026! Drama u Guadalupeu, a hrvatski sudac Bebek bio AVAR

Admiral

Nogometna reprezentacija Bolivije pobijedila je Surinam 2-1 u meksičkom Guadalupeu izborivši plasman u finale Interkontinentalnih kvalifikacija za plasman na SP 2026. gdje je čeka Irak. Utakmica je imala i hrvatski začin jer je Ivan Bebek bio AVAR sudac.

Surinam je poveo u 48. minuti golom Liama van Gelderena, no Bolivija je u nastavku okrenula rezultat golovima Moisesa Paniagua (⁠72) i Miguelita Tercerosa (79-11m). Bolivija i Irak će za plasman na SP-u igrati 31. ožujka od 23 sata u Guadalupeu. Pobjednik će igrati u skupini I s reprezentacijama Francuske, Senegala i Norveške.

FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Semi Final - Bolivia v Suriname
Foto: Raquel Cunha

Bolivija je do sada tri puta nastupala na svjetskim prvenstvima, posljednji put 1994., dok je Irak samo jednom igrao na Mundijalu, 1986., uz sva tri poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026