Bolivija je izbacila Surinam i izborila finale playoffa za SP

Nogometna reprezentacija Bolivije pobijedila je Surinam 2-1 u meksičkom Guadalupeu izborivši plasman u finale Interkontinentalnih kvalifikacija za plasman na SP 2026. gdje je čeka Irak. Utakmica je imala i hrvatski začin jer je Ivan Bebek bio AVAR sudac.

Surinam je poveo u 48. minuti golom Liama van Gelderena, no Bolivija je u nastavku okrenula rezultat golovima Moisesa Paniagua (⁠72) i Miguelita Tercerosa (79-11m). Bolivija i Irak će za plasman na SP-u igrati 31. ožujka od 23 sata u Guadalupeu. Pobjednik će igrati u skupini I s reprezentacijama Francuske, Senegala i Norveške.

Bolivija je do sada tri puta nastupala na svjetskim prvenstvima, posljednji put 1994., dok je Irak samo jednom igrao na Mundijalu, 1986., uz sva tri poraza.