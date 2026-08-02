Bolji odnosi Dinama i Hajduka: Nakon 13 godina 'bili tići' dolaze na kultni zagrebački turnir

Kultni nogometni turnir Mladen Ramljak ove godine održava svoje 23. izdanje, a poznato je da turnir već godinama ugošćuje brojne svjetski priznate akademije. Ove godine turnir se održava od 6. do 9. kolovoza u Zagrebu

Proteklih godina na turniru su igrali juniori velikana Real Madrida, Feyenoorda, Manchester Uniteda, Flamenga i brojnih drugih europskih i svjetskih velikana, a ove godine na turnir se vraća i jedan hrvatski klub. Riječ je o juniorima Hajduka koji su posljednji put na turniru sudjelovali prije 13 godina. Organizator turnira je zagrebački Dinamo, a osim njega i juniora 'bilih', nastupit će još šest klubova. To su Club Brugge, Juventus, Benfica, Ajax, Athletic Bilbao i Bologna.

Stiže nam #Ramljak26! ⚽️🏆



Sljedećeg tjedna, od 6. do 9. kolovoza, očekuje na XXIII. izdanje kultnog turnira Mladen Ramljak koje će i ove godine okupiti najveće talente iz nekih od najboljih nogometnih akademija u Europi!



Na turniru će nastupiti 8️⃣ klubova iz 6️⃣ zemalja: Club… pic.twitter.com/oNlo4pMiOR — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 2, 2026

O kakvom se turniru radi, dovoljno govori činjenica da su na njemu prethodnih godina nastupali Givairo Read, Martin Baturina, Arda Güler i brojni drugi.

Prvo izdanje turnira organizirano je 2003. godine, a ime je dobio po bivšem braniču Dinama Mladenu Ramljaku, koji je tragično preminuo 1978. godine u 33. godini života u automobilskoj nesreći. Do sada ga je najviše puta osvojio Dinamo, dok je na drugom mjestu Feyenoord, koji je uzeo tri naslova.