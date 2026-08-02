Obavijesti

Sport

Komentari 2
TURNIR MLADEN RAMLJAK

Bolji odnosi Dinama i Hajduka: Nakon 13 godina 'bili tići' dolaze na kultni zagrebački turnir

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Bolji odnosi Dinama i Hajduka: Nakon 13 godina 'bili tići' dolaze na kultni zagrebački turnir
2
Zagreb: Memorijalni turnir Mladen Ramljak | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ove godine turnir se održava od 6. do 9. kolovoza u Zagrebu, a nakon čak 13 godina ponovno će na njemu igrati juniori Hajduka

Admiral

Kultni nogometni turnir Mladen Ramljak ove godine održava svoje 23. izdanje, a poznato je da turnir već godinama ugošćuje brojne svjetski priznate akademije. Ove godine turnir se održava od 6. do 9. kolovoza u Zagrebu

Proteklih godina na turniru su igrali juniori velikana Real Madrida, Feyenoorda, Manchester Uniteda, Flamenga i brojnih drugih europskih i svjetskih velikana, a ove godine na turnir se vraća i jedan hrvatski klub. Riječ je o juniorima Hajduka koji su posljednji put na turniru sudjelovali prije 13 godina. Organizator turnira je zagrebački Dinamo, a osim njega i juniora 'bilih', nastupit će još šest klubova. To su Club Brugge, Juventus, Benfica, Ajax, Athletic Bilbao i Bologna

O kakvom se turniru radi, dovoljno govori činjenica da su na njemu prethodnih godina nastupali Givairo Read, Martin Baturina, Arda Güler i brojni drugi.

Prvo izdanje turnira organizirano je 2003. godine, a ime je dobio po bivšem braniču Dinama Mladenu Ramljaku, koji je tragično preminuo 1978. godine u 33. godini života u automobilskoj nesreći. Do sada ga je najviše puta osvojio Dinamo, dok je na drugom mjestu Feyenoord, koji je uzeo tri naslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Sopić je uoči Dinama doveo novog Hrvata
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sopić je uoči Dinama doveo novog Hrvata

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Onda je doživio šok
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Onda je doživio šok

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj. On, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'
OSMEROSTRUKI PRVAK

FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'

Samo na posljednje tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara, otkrio je Amerikanac Ronnie Coleman (62), osmerostruki pobjednik elitnog natjecanja za bodybuildere Mister Olympia

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026