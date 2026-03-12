FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea

Constanza Solar je čileanska sportska novinarka i TV voditeljica. Poznata je po radu u sportskim medijima i na televiziji u Čileu. Ističe se profesionalnošću i fokusom na ljudske priče, a ima i govornu manu
Constanza "Coni" Solar jedno je od najprepoznatljivijih lica čileanskog sportskog novinarstva. Kao reporterka kanala TNT Sports, istaknula se ne samo svojom profesionalnošću i strašću prema sportu, već i jedinstvenim pristupom koji u središte stavlja ljudske priče. Njezin put do uspjeha bio je obilježen velikom upornošću i hrabrom borbom s osobnim izazovom koji je pretvorila u svoju najveću snagu.
Constanza je odrasla u Puerto Monttu, gradu na jugu Čilea, gdje je pohađala školu Inmaculada Concepción. Već od malih nogu pokazivala je talent za komunikaciju, dar koji je, kako sama kaže, naslijedila od djeda. Ta ju je strast odvela na studij strateškog komuniciranja na prestižno Katoličko sveučilište u Čileu (Pontificia Universidad Católica de Chile), gdje je stekla temelje za svoju buduću karijeru.
Svoj profesionalni put započela je na televizijskim postajama poput UCV TV, gdje je radila na emisijama "Toc Show" i "El show después del late". Kasnije je prešla na digitalni kanal Wapp TV kao voditeljica i urednica, a iskustvo je stjecala i u informativnom programu Chilevisión Noticias.
Paralelno s televizijom, gradila je karijeru i na radiju, vodeći program "Hablemos de Básquet" posvećen čileanskoj košarkaškoj ligi. Prije potpunog proboja u medije, radila je i kao community manager za jednu tvrtku. Ova raznolika iskustva oblikovala su je kao svestranu medijsku profesionalku, spremnu za najveće izazove.
Ono što Constanzu izdvaja od mnogih kolega jest njezina otvorenost o osobnoj borbi s mucanjem, problemom s kojim se nosi od svoje šeste godine. Iako bi mnogi smatrali da je takav izazov nepremostiva prepreka za karijeru na televiziji, gdje je tečan i siguran govor ključan alat, ona je dokazala suprotno. Umjesto da je to zaustavi, Constanza je razvila vlastite tehnike disanja i koristila humor kako bi prevladala tremu i poteškoće u govoru pred kamerama,
Svjesna pritiska koji nosi rad uživo, odlučila je svoju priču podijeliti s javnošću kako bi inspirirala druge da se ne boje slijediti svoje snove, bez obzira na prepreke. Njezina hrabrost da javno govori o tome učinila ju je uzorom mnogima koji se suočavaju sa sličnim poteškoćama, pokazujući da se ranjivost može pretvoriti u nevjerojatnu snagu i autentičnost koja osvaja publiku.
Ipak, njezina sportska ljubav ne staje na nogometu. Boks opisuje kao "ljubav na prvi pogled" i redovito ga trenira nekoliko puta tjedno. Ta joj disciplina pomaže osloboditi se stresa i poboljšati koncentraciju, što je ključno za njezin dinamičan posao terenske reporterke na utakmicama čileanskog prvenstva za TNT Sports.
