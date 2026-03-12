Obavijesti

LJEPOTICA S KORDILJERA

FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea

Constanza Solar je čileanska sportska novinarka i TV voditeljica. Poznata je po radu u sportskim medijima i na televiziji u Čileu. Ističe se profesionalnošću i fokusom na ljudske priče, a ima i govornu manu
Constanza "Coni" Solar jedno je od najprepoznatljivijih lica čileanskog sportskog novinarstva. Kao reporterka kanala TNT Sports, istaknula se ne samo svojom profesionalnošću i strašću prema sportu, već i jedinstvenim pristupom koji u središte stavlja ljudske priče. Njezin put do uspjeha bio je obilježen velikom upornošću i hrabrom borbom s osobnim izazovom koji je pretvorila u svoju najveću snagu. | Foto: Instagram
