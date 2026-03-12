FOTO Zbog nje svi prebacuju na sportski program. Evo tko je atraktivna novinarka iz Čilea

Ono što Constanzu izdvaja od mnogih kolega jest njezina otvorenost o osobnoj borbi s mucanjem, problemom s kojim se nosi od svoje šeste godine. Iako bi mnogi smatrali da je takav izazov nepremostiva prepreka za karijeru na televiziji, gdje je tečan i siguran govor ključan alat, ona je dokazala suprotno. Umjesto da je to zaustavi, Constanza je razvila vlastite tehnike disanja i koristila humor kako bi prevladala tremu i poteškoće u govoru pred kamerama, | Foto: Instagram