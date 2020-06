'Bolji rezultat bi imali da igramo kao seljačka ekipa. Duša me boli, trudim se više nego ikada'

Nemam što motivirati igrače, za to su plaćeni. Nova utakmica je, profesionalci smo. I ja sam zato plaćen, to je moj posao. Svaka čast Varaždinu, rekao je trener Hajduka...

<p>Teške pobjede i loše igre protiv Intera i Istre naznačile su da nešto ne valja u <strong>Hajduk</strong>u. Teškom mukom osvojili su šest bodova, unaprijed su upisana nova tri boda protiv Varaždina, a onda čudo na Poljudu. Varaždinci su senzacionalno srušili Splićane 3-2 i to nakon što su zabili sva tri gola u prvom poluvremenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Senzacionalna pobjeda Varaždina u Splitu</strong></p><p><strong>Igor Tudor</strong> i ovaj put je rotirao, krila su igrali Ivan Dolček i David Čolina, u vezu se vratio Darko Nejašmić, ali 'bili' su izgledali katastrofalno. Gosti su 'vozali' dezorijentirane igrače Hajduka kao da su u dječjem parku, a barem još dva, tri gola mogla su završili u splitskoj mreži.</p><p>- Neki igrači su igrali na nekim drugim pozicijama, ali to nema veze. Kada je netko u igri, treba se napraviti razlika, treba zabiti gol. Bavim se ovim poslom 6,7 godina i nekad razmišljam da bi imali bolje rezultate da igramo kao seljačka ekipa i nabijamo loptu. Duša me boli 24 sata dnevno, trudim se više nego ikad. Mi se trudimo igrati, težimo dodavanju. Hajduk mora dominirati, ali toga nema na utakmicama - pričao je nakon utakmice u dahu ljutiti Igor Tudor.</p><p>Varaždin je u drugom poluvremenu ostao bez kisika i potpuno su se povukli, a ritam igre preuzeo je Hajduk. Zabili su dva gola, ali više nisu mogli od toga.</p><p>- Normalno je da su se povukli. Teško nam je zabiti gol, mučimo se s tim. Vušković je bio standardno najbolji. Nije do mladih igrača, oni su dali sve od sebe.</p><p>Kako motivirati igrače za Lokomotivu?</p><p>- Nemam što motivirati igrače, za to su plaćeni. Nova utakmica je, profesionalci smo. I ja sam zato plaćen, to je moj posao. Svaka čast Varaždinu. Pošteno i zasluženo. Međutim, mogu oni biti najbolji na svijetu, na kraju su opet oni Varaždin, a mi Hajduk. Hajduk koji ne smije gubiti na ovom stadionu. Trenirao te Mate, Jozo, Šime ili Marcelo Lippi. Ti moraš pobijediti na svome stadionu. Bit će nam lakše igrati protiv Lokomotive na kontre - završio je trener Hajduka...</p>