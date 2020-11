'Bolji smo od Češke! To sam govorio i uvijek ću govoriti'

Treba biti realan, ako nekoga ne dobiješ u 90 minuta čiste igre, onda valjda i nisi toliko bolji od njih. Moja budućnost u reprezentaciji? To je posebna emocija, ja ću uvijek biti na raspolaganju...

<p><strong>Hrvatska futsal reprezentacija</strong> propušta još jedno veliko natjecanje. Izabranici <strong>Mate Stankovića </strong>nisu se uspjeli kvalificirati na Svjetsko prvenstvo u Litvu 2021. godine, na završni turnir ide <strong>Češka</strong>. Hrvatska je i u Brnu, baš kao i u Zadru, odigrala 2-2, ali izvukla 'deblji kraj' u lutriji penala.</p><p>- A ne znam što sada reći, tek je završila utakmica pa nisam pametan. I dalje mi se čini da smo bolji od njih, to sam pričao i prije ovih utakmica, ma to ću govoriti uvijek. Ali, treba biti realan, ako nekoga ne dobiješ u 90 minuta (dva puta po 40, plus 10 minuta produžetaka) čiste igre, onda valjda i nisi bolji. Jednostavno, ne mogu se oteti dojmu da smo igrački kvalitetniji, pa i da smo to pokazali na terenu - javio nam se iz Češke Dario Marinović, pa nastavio:</p><p>- No, sport je danas takav, netko zna raditi samo jednu stvar i slijepo ju slijedi, dok ih netko zna puno više, ali ako to sve ne funkcionira perfektno, onda se može dogoditi ovo što se nama danas. Češka ima samo jednu karakteristiku u igri u kojoj su dobri, u svemu ostalome su solidni, ali... Zasluženo su prošli dalje, nemamo sada što puno pričati o tome.</p><p>Što i kako dalje?</p><p>- Sljedeće Svjetsko prvenstvo je 2024., za malo manje od četiri godine i sada ne razmišljam posebno o tome, daleko je to. Ne mogu reći hoće li me tada još biti tu. Ali, ako ću biti zdrav, ako ću igrati dobro u klubu i biti potreban za reprezentaciju, nema problema, uvijek ću biti tu. I to nije floskula. Posebna je emocija igrati za reprezentaciju i tko to nije osjetio, teško mu je to opisati - rekao je Dario Marinović, pa za kraj završio:</p><p>- Sada su nam još vruće glave, ali treba misliti na bližu budućnost, nikako o 2024. godini. Uskoro nam počinju kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2022. godine, trebamo se tu posložiti, vidjeti tko će i dalje biti tu, tko neće, pa hoće li biti kakvih zaokreta u reprezentaciji. I moramo misliti kako uhvatiti Europsko prvenstvo. </p>