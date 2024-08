Bolni krah hrvatskih klubova: Sada su i Irci i Kosovari bolji od Hajduka i Osijeka u Europi...

Torshavn, Ružomberok pa Noah. Pa potom Levadia, Zira i Omonia. Ždrijeb se konačno poklopio, na papiru je izgledalo kao fenomenalna prilika za Hajduk i Osijek da se konačno dokopaju europske jeseni, zarade nešto i ojačaju hrvatski koeficijent. No, nažalost, realnost je drugačija. Dogodio nam se novi fijasko pa smo došli do te razine da hrvatski klubovi ispadaju od slovačkih i azerbajdžanskih klubova.

Pokretanje videa... 00:08 Poljud | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prethodnih godina smo se nagledali 'crnih četvrtaka' hrvatskog nogometa. I ovaj je bio jedan od tih, baš na Veliku Gospu. Hajduk je šokantno ispao od Ružomberoka na Poljudu iz trećeg pretkola Konferencijske lige, a nešto ranije je svoj europski nastup okončao i Osijek koji je na penale ispao od Zire. Da stvar bude još gora, nakon što je na jedvite jade pobijedila rumunjskog drugoligaša Hunedoaru, ispala je i Rijeka od Elfsborga iz Europske lige, ali na njihovu sreću, imat će popravni ispit protiv ljubljanske Olimpijske za jesen u Konferencijskoj ligi.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ovo je apsolutna katastrofa i jedna od najnižih točaka hrvatskog nogometa. Naši klubovi igrali su 12 utakmica ovog ljeta, sve protiv klubova iz liga ispod europskog TOP 22. Usprkos tome, pobijedili su u samo četiri utakmice. Dvaput protiv estonskog kluba te jednom protiv kluba s Farskih Otoka i iz druge rumunjske lige - piše Football Meets Data, stranica koja se bavi nogometnom statistikom i analitikom.

Hajduk je prethodnih sezona, zbog lošeg koeficijenta, morao igrati protiv Villarreala i PAOK-a, klubova koji su kvalitetom razina više, no ovaj put ih je ždrijeb posrećio. Nakon što su izbacili Torshavn, čekao ih je Ružomberok. Bila je ovo povijesna prilika izboriti europsku jesen nakon 14 godina jer bi ih u play-offu čekao armenski Noah, no ako ne možeš izbaciti šestu momčad slovačke lige koja tijekom 90 minuta ne zapuca na tvoj gol, niti nemaš što raditi u Europi. Sličan je slučaj i s Osijekom koji bi u play-offu igrao protiv ciparske Omonije, ali jako loša predstava protiv Zire i čak četiri promašena penala koštala su ih ispadanja. Slavili su samo protiv estonske Levadije.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Došli smo do te razine da naši klubovi ispadaju od slovačkih i azerbajdžanskih klubova. A s druge strane, u posljednje pretkolo Konferencijske lige prošla su dva armenska klubova, kosovska Drita, irski St. Patricks, islandski Vikingur, klubovi koji su debelo ispod renomea naših klubova, no oni se ne sramote u Europi. I to je samo pokazatelj koliko je nisko pao naš nogomet.

Samo Dinamo posljednjih godina osvjetlava naš obraz i gradi koeficijent. I opet bi moglo sve pasti na njihova leđa. Podsjećamo, 'modri' se uključuju u play-off Lige prvaka gdje će se za grupnu fazu boriti protiv azerbajdžanskog Qarabaga. Veliku priliku za jesen u Europi ima i Rijeka koja će igrati protiv Olimpije za ulazak u Konferencijsku ligu, ali ni Riječani ne briljiraju ove sezone pa ih čeka teška bitka.