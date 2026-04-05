Obavijesti

Sport

Komentari 1
SERIE A

Bologna pobijedila Cremonese, Moro igrao skoro cijeli susret

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, a zamijenjen je u 82. minuti. Cremonese je s 27 bodova u zoni ispadanja, bodovno izjednačen s Lecceom, ali uz utakmicu više

Nogometaši Bologne ostvarili su gostujuću pobjedu u 31. kolu Serie A svladavši u Cremoni domaći Cremonese s 2-1. Joao Mario je gostima donio prednost već u trećoj minuti, a udvostručio ju je u 16. minuti Jon Rowe.

Cremonese je jedini pogodak postigao tek u prvoj minuti sučevog dodatka u završnici dvoboja, kad je Federico Bonazzoli realizirao kazneni udarac.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, a zamijenjen je u 82. minuti.

Bologna je s 45 bodova došla na osmo mjesto i još je uvijek u igri za plasman u neko od europskih natjecanja, ali za šestoplasiranom Romom zaostaje devet bodova, a ima i utakmicu više.

Cremonese je s 27 bodova u zoni ispadanja, bodovno izjednačen s Lecceom, ali uz utakmicu više. U nešto boljoj poziciji su Cagliari s 30 bodova i Fiorentina s 32 boda. Praktično već sada se mogu početi pripremati nastup u Serie B Verona i Pisa, koje drže zadnje dvije pozicije sa samo 18 bodova. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026