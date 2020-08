Bomba iz Francuske: Lille nudi 10 mil. eura za Joška Gvardiola!

Francuzi baš u mladom igraču Dinama vide zamjenu za Brazilca Gabriela koji odlazi u Arsenal. Lille posljednjih godina čudesno razvija mlade igrače, no u igru će se ubrzo uključiti i puno veći klubovi...

<p>Dinamo je ovoga ljeta već prodao dva važna igrača (Moro i Kadzior), Maksimir su napustili još Šemper i Baturina, a uskoro bi mogao otići i -<strong> Joško Gvardiol</strong>! Najmlađi prvotimac Dinama nedavno je potpisao prvi profesionalni ugovor (do 2025.) s hrvatskim prvakom, no ni to ne smanjuje interes europskih velikana za uslugama 18-godišnjeg stopera. Dapače, za Gvardiola već stižu i prve ozbiljne ponude, a kako se sada čini Zagrepčani će ga teško zadržati u svojim redovima do kraja ljetnog prijelaznog roka.</p><p>Najozbiljniji kupac za hrvatskog reprezentativca do 21 godine danas je <strong>Lille</strong>, francuski prvoligaš prvi je 'otvorenog garda' krenuo po Joška Gvardiola. I za njega već poslao ponudu vrijednu 10 milijuna eura. Čelnici Lillea već godinama prate mladog braniča, a odlaskom brazilskog stopera <strong>Gabriela </strong>u Arsenal (za 30-ak milijuna eura!), otvorilo im se mjesto za dolazak novog braniča. U Lilleu su jasni, njihov jedini 'pick' je mladi Gvardiol, pa su čak spremni i podebljati svoju ponudu kako bi ga što prije 'namamili' na transfer u Francusku.</p><p>Lille će odlaskom Gabriela (bivšeg igrača Dinama) ostati na samo tri centralna stopera, 36-godišnjem kapetanu Joseu Fonteu, te dvojici 20-godišnjaka Svenu Botmanu i Tiagu Djalu. Steve Botman stigao je ovoga ljeta iz mlade momčadi Ajaxa, <strong>Lille </strong>ga je uzeo na jednogodišnju posudbu s obavezom kupnje sljedećeg ljeta za 8 milijuna eura. Tiago Djalo je pak prošloga ljeta stigao iz U-19 momčadi Milana za pet milijuna eura.</p><p>Lille se proteklih godina pokazao kao klub koji kupuje kvalitetne mladiće, uspješno ih 'odgaja', pa na njima zarađuje nevjerojatan novac. Ovoga ljeta Lille je tako prodao<strong> Victora Osimhena</strong> (Napoli) i <strong>Gabriela</strong> (Arsenal) za 110 milijuna eura, prošle sezone klub su napustili Nicolas Pepe (Arsenal), Rafael Leao (Milan) i Thiago Mendes (Lyon) za čak 125 milijuna eura. A podsjetimo, u Lilleu se već sjajno razvija i naš Domagoj Bradarić.</p><p><strong>Joško Gvardiol</strong> u utorak je debitirao na europskoj sceni, odmah oduševio protiv Cluja. I u tom dvoboju izgledao kao da je iza njega već 100 takvih dvoboja. Mladi branič imponirao je mirnoćom, lakoćom se nosio s domaćim napadačima, a na koncu i zabio penal koji je Dinamo odveo u daljnju fazu natjecanja.</p><p>No, službena ponuda Lillea samo će, budite sigurni, razbuditi i druge europske velikane, Gvardiol je već dulje vrijeme na meti talijanskih, njemačkih, pa i engleskih klubova, pa će se Dinamo sljedećih dana teško obraniti od navale takvih velikana. Pogotovo kada te cifre dosegnu i ozbiljniji dvoznamenkasti iznos. <strong>Joško Gvardiol</strong> iza sebe ima tek 13 nastupa za Dinamo, standardni je reprezentativac do 21 godine, a o njemu se već godinama priča samo u superlativima.</p>