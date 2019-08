Bomba iz Londona! Brazilac Coutinho otišao u Arsenal...

Ostaje, odlazi, ipak ostaje. Takva je bila situacija oko Brazilca Phillipea Coutinha već danima, no čini se da smo napokon saznali njegovu sudbinu. Kako piše L'Equipe, a prenosi BBC, Coutinho je sve dogovorio s Arsenalom i tamo odlazi na posudbu uz opciju otkupa sljedeće sezone.

Sjajna je to vijest za Brazilca koji je u Barceloni polako padao u drugi plan, a i za 'topnike' koji su dobili još jedno mega pojačanje. Dugo su vlasnici londonskog kluba štedjeli, pomno planirali u što će potrošiti novac, a onda su prvo doveli Danija Ceballosa na posudbu pa Nicolasa Pepea za 80 milijuna eura, a sada i Coutinha.

Philippe Coutinho is set to join Arsenal on loan, according to reports.



Join our football live page: https://t.co/ZBoQaNbmom pic.twitter.com/0DhsDWTxMb — BBC Sport (@BBCSport) August 6, 2019

Brazilac je u Barcelonu došao u siječnju 2018. godine, no nije to ispalo kako su svi očekivali. Nije se baš snašao u novoj ulozi za razliku od one koju je imao u Liverpoolu. Njegove igre bile su sve lošije i lošije, a i odnos s Messijem nije bio baš na razini. Nije ni blizu opravdao povjerenje koje je dobio i čelnici kluba su mu na početku ove sezone poručili kako su mu ruke slobodne i da može tražiti novu destinaciju, no problem je odšteta.

Arsenal ima pravo na otkup njegovog ugovora, ali obzirom da ga je Barcelona kupila za 145 milijuna eura, mala je vjerojatnost da će Brazilca prodati 'topnicima' ispod te cijene.

Kako god, Arsenal je dobio ogromno pojačanje i upotpunio sjajnu napadačku formaciju, barem na ovu sezonu. Aubameyang, Lacazette, Özil, Mhitarjan, Pepe, Ceballos, a sada i Coutinho. Zaista momčad koja tjera svakome strah u kosti.

No i dalje je obrana veliki problem za Unaija Emeryja, a na toj poziciji nisu doveli nijedno pojačanje. Stoperi bi tako u novoj sezoni trebali biti Sokratis i Mustafi koji prošle godine baš i nisu oduševili sa svojim nastupima...