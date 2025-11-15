Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!

Dinamo trenutačno nije u najboljoj situaciji što se momentuma tiče, ali nakon sastanka igrača, razgovora s predsjednikom Zvonimirom Bobanom u uredu, zatim i njegovim puštanjem u svlačionicu te efektnim porukama na članskom danu, ispred nogometaša kluba iz Maksimirske 128 trebali bi biti ljepši i sretniji dani. Barem se tome nadaju navijači nadahnuti susretom s njihovim herojem koji je sad na mjestu čelnika kluba, a kako 24sata doznaju od izvora bliskog klubu, novu nadu mogao bi im donijeti izvjestan povratak jednog od miljenika, reprezentativnog golmana Dominika Livakovića (30)!

Pokretanje videa... 01:22 Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Trenutačno Livi ne proživljava najbolje golmanske dane jer već, barem što se klupskog nogometa tiče, dva mjeseca nije branio na nekoj utakmici. Tu je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (59) koji i dalje vjeruje Dominiku te mu je dao priliku da barem malo osjeti situaciju na utakmicama 'vatrenih', a Dominik mu je u te tri utakmice protiv Farskih Otoka (1-0), Crne Gore (4-0) i Češke (0-0) uzvratio s tri čiste mreže. Nije upitno da je Livaković i dalje klasa, ali kao golmanu čije su najbolje godine u punom zamahu sad treba natjecateljskih utakmica na kojima će se ponovno vratiti u formu i na stare staze. Dao mu je i izbornik 'upozorenje' da mora početi braniti želi li ostati 'jedinica vatrenih', a Dominik ima spreman potez za to.

Zagreb: Dinamo i Hajduk bore se za prvi trofej u sezoni u susretu SuperSport Superkupa | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bivši kapetan Dinama trenutačno je na posudbi u Gironi, a situacija je daleko od one kakvoj se nadao kad je tamo na ljeto otišao na posudbu iz turskog Fenerbahčea. On je, podsjetimo, došao u smiraj prijelaznog roka na posudbu jer u Fenerbahčeu nije branio. I njega i Andyja Baru, menadžera koji je posredovao u toj posudbi, uvjeravali su da će Livaković biti prvi golman. Međutim, prednost je imao Argentinac Paulo Gazzaniga.(33). Ubrzo je Dominiku postalo jasno da baš to nije tako kako im je obećano, a onda je i on shvatio da ne smije braniti u španjolskom klubu želi li na zimu promijeniti dres.

Jer, za tri kluba smiješ biti registriran u sezoni, ali nastupati samo za dva pa Livaković do zime ne smije imati ni minute u dresu fenjeraša iz La lige želi li napraviti veliki povratak na Maksimir. Njegova želja nije upitna, kao ni ona Zvonimira Bobana i čovjeka koji ga je doveo u Gironu Andyja Bare, a mogao bi upravo Dominik u svlačionicu Marija Kovačevića unijeti novu dozu 'dinamovštine', jer stari kapetan ne zaboravlja te stvari. Ne samo kapetan, već i istinski Dinamovac, a to je bila jedna od stvari koja se spominje, da se strancima pokaže gdje su došli.

Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bilo kako bilo, još ćemo malo morati pričekati da se ovo dogodi, a pitanje je i u kakvoj će situaciji biti trenutačno drugoplasirana momčad HNL-a. Očito je počela svojevrsna renesansa u Dinamu, ako se to uopće tako može nazvati, ali jasno da je sva pojačanja koja su stigla na ljeto neće biti jedina. U zagrebačkom klubu već neko vrijeme 'jedinicu' drži Ivan Nevistić (27). Nevistića u Dinamu cijene, bez obzira na nešto slabije nastupe u zadnje vrijeme. Vidjeli su ga kao lidera svlačionice, ali na kraju je ipak ostao bez mjesta dokapetana, a s obzirom na razvoj događaja mogao bi ostati i bez mjesta između vratnica.