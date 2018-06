Bomba iz Španjolske! PSG nudi čak 300 milijuna € za Ronalda!

Bomba iz Španjolske! Tamošnji mediji navode kako je PSG spreman platiti Realu nevjerojatnih 300 milijuna eura za Ronalda, a igraču po sezoni isplaćivati ogromnih 45 milijuna eura.

Već je svima jasno kako je Ronaldo vrlo blizu odlaska iz madridskog kluba, a brojni europski velikani čekaju u redu da dovedu sjajnog Portugalca.

Prema svemu sudeći, najbliži tome je bogati PSG koji se ove sezone ponovno baca u remont ekipe kako bi napokon došli do toliko željenog trofeja Lige prvaka.

Ronaldo je u Real stigao još 2009. godine za 94 milijuna eura, a za "kraljeve" je odigrao 438 utakmica u kojima je zabio nevjerojatnih 450 golova uz 131 podijeljenu asistenciju.

No, izgleda kako je Portugalac odlučio da je njegovo vrijeme u Madridu došlo do kraja, a to je i sam nagovijestio nakon finala Lige prvaka između njegovog kluba i Liverpoola (3-1).

Kao glavni razlog za njegovom željom za odlaskom iz kluba navodi se "premala" plaća te razna kršenja obećanja od strane uprave, koja već dulje vrijeme obećaje Portugalcu novi, poboljšani ugovor, ali se to još uvijek nije dogodilo.