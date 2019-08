Bomba kasno uvečer: Coutinho je otišao Niki Kovaču u Bayern!

Dovedite nam nekoliko pojačanja, zavapio je Robert Lewandowski prije nekoliko dana nakon slabog transfer roka Bayerna pa u petak navečer spasio njemačkog prvaka blamaže na otvaranju nove sezone Bundeslige.

Foto: MICHAEL DALDER

Prvo je zabio u 24. za vodstvo Bavaraca 1-0, a onda u 60. iz penala za izjednačenje 2-2 nakon što je Hertha na teškom gostovanju na Allianz Areni povela preko belgijske zvijezde nedavnog Europskog prvenstva U-21 Dodija Lukebakia i Liverpoolova veznjaka na posudbi Marka Grujića.

Utakmica 1. kola njemačkog prvenstva završila je 2-2, a onda je uslijedila transfer bomba koju je novinar talijanskog SkySporta Fabrizio Romano objavio na svojem Twitteru - Philippe Coutinho prešao je na jednogodišnju posudbu u Bayern!

Philippe Coutinho to Bayern Münich, here we go! Total agreement between Bayern and Barça after the Brazilian refused to be part of Neymar deal with PSG. 🔴 #Coutinho #Bayern #Barça #transfers