Bomba! Lesnar se umirovio, a Stipe Miočić će ići na Cormiera

Brock Lesnar (41) mi je rekao da je gotov. Odlazi u MMA mirovinu, napisao je UFC-ov čelnik Dana White na svom Twitteru pa potvrdio za ESPN.

Što to znači za Stipu Miočića? Sve! Zašto? Jer se Brock Lesnar trebao boriti s Danielom Cormierom za naslov prvaka teške kategorije. DC je dugo ignorirao Stipu Miočića kojeg je pobijedio prije deset mjeseci na UFC-u 226. Amerikanac mu nije htio dati priliku za revanš, a u međuvremenu je 'natamburao' Derricka Lewisa.

Dana White: “Brock Lesnar told me he’s done. He’s retiring.” UFC pivoting interest in Cormier’s next fight to Stipe Miocic rematch. Story coming via myself and @arielhelwani shortly.

Lesnar je bio želja Cormiera, ali njegovim odlaskom u mirovinu čini se da će na njega ipak ići Stipe Miočić koji je prvi u hijerarhiji izazivača.

MMA ekspert i novinar Ariel Helwani potvrdio je da je UFC krenuo u dogovaranje borbe između Daniela Cormiera i Stipe Miočića, a prema Helwanijevim informacijama trebali bi se boriti 17. kolovoza u Anaheimu gdje su rezervirali dvoranu, iako još nisu potvrdili priredbu, prenosi FightSite.

With Brock Lesnar out of the picture, UFC now setting its sights on Daniel Cormier v Stipe Miocic 2 on 8/17 in Anaheim. First reported by @bokamotoESPN. Fight not finalized yet as all this has happened rather quickly, but that’s what they want.