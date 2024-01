Bomba prije ponoći! Romano se javio: Perišić uskoro u Hajduku

Dugo se iščekivala ta informacija u splitskom navijačkom taboru, a kako prenosi insajder Fabrizio Romano, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (34) uskoro bi se trebao pridružiti Hajduku jer su pregovori između kluba s Poljuda i Tottenhama u odmakloj fazi.

Navodno bi se na Poljud trebao vratiti na posudbu do kraja sezone, a onda će tako i tako ostati bez ugovora pa može i dogovoriti nastavak suradnje s Hajdukom.

Podsjetimo, Ivan Perišić teško se ozlijedio na treningu Tottenhama, a prvotna je procjena bila kako će oporavak trajati od šest do osam mjeseci. Bilo je to u rujnu, a to bi značilo da će hvatati 'zadnji vlak' za odlazak na Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj u dresu Hrvatske, a to neće napraviti u dresu Tottenhama. To je odmah bilo jasno.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Ivan je počeo naporno trenirati i u tri mjeseca iznimno napredovao, a njegov bi povratak na teren mogao biti raniji od očekivanog. Pa bi tako mogao pomoći i Hajduku u lovu na titulu pred sam kraj HNL-a. A sad se čeka još 'samo' službena potvrda...