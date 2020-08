Bomba s Kajzerice: Ivo Grbić već potpisao za Atletico Madrid, cijeli transfer i do 6 milijuna €!

Kakav posao Lokomotive! Zagrebački prvoligaš danima je u tajnosti pregovarao s Atletico Madridom, no 'lokosi' su uspjeli nagovoriti Španjolce da Grbić brani barem dvije europske utakmice za Lokomotivu...

<p><strong>Ivo Grbić </strong>(24) novi je član<strong> Atletico Madrida!</strong> Da, dobro ste pročitali, Lokomotiva je upravo odradila najveći transfer u svojoj povijesti, svog vratara prodala jednom od najvećih klubova Europe. Zagrebački prvoligaš s Kajzerice za svog će vratara dobiti oko 4 milijuna eura, ali taj bi posao s raznim bonusima mogao 'lokosima' donijeti i do 6 milijuna eura.</p><p>Pregovori španjolskog i hrvatskog kluba trajali su nekoliko dana, a Grbić je već potpisao četverogodišnji ugovor s Atleticom. No, Lokomotiva je uspjela, uz sjajan posao, dogovoriti još nekoliko sjajnih stvari, pa će Grbić braniti barem dvije europske utakmice za 'lokose', pa tek onda krenuti put Madrida. Istina, Grbić još nije odradio liječnički pregled s Atleticom, pa će potpisani 'transfer agreement' postati važeći tek kada hrvatski vratar prođe sve liječničke preglede.</p><p>Cijela nam je priča stigla servirana, tijekom dana dobili smo nekoliko poziva španjolskih novinara koje je zanimalo kakav to golman stiže u Atletico. Istina, prvo smo i sami pomislili kako se radi o Dominiku Livakoviću, no brzo su nas sami razuvjerili i jasno nam dali do znanja kako u Atletico ide - Ivo Grbić.</p><p>Atletico već godinama ima jedne od najboljih vratara svijeta, mrežu španjolskog velikana branili su David De Gea, Thibaut Courtois, dok je danas tamo Jan Oblak. I baš je to zanimljiva priča, Oblak u Atleticu ima izlaznu klauzulu od 100 milijuna eura, a dok netko 'ne izbije iz cipela' Diega Simeonea, Madriđani će Grbića pripremati za njegovog nasljednika. </p><p>Lokomotiva je ovim transferom nastavila dominirati ljetnim prijelaznim rokom, momčad Gorana Tomića je na prodajama Grbića (4 mil. eura), Kastratija (2 mil. eura), Uzunija (1,8 mil. eura) i Jakića (1,2 mil. eura) inkasirala čak devet milijuna eura. A vrlo vjerojatno ni to neće biti sve, 'lokosi' u svojim redovima i dalje imaju Tolića, Cokaja, Mersinaja... na čije bi adrese mogle stići kvalitetne ponude.</p><p>Ivo Grbić će se poslije europskih kvalifikacija (barem dvije utakmice) u Španjolskoj pridružiti Atleticu za koji nastupa i naš Šime Vrsaljko. No, za lakšu prilagodbu u novoj sredini pobrinut će se Crnogorac Stefan Savić, Slovenac Jan Oblak, pa i Srbin Ivan Šaponjić.</p><p>Podsjetimo, Lokomotiva je besplatno dovela Grbića iz Hajduka, pa od njega stvorila (uz Livakovića) najboljeg vratara lige. A Splićani u međuvremenu lutaju s golmanskim rješenjima, nikako da pronađu 'jedinicu koja će spašavati stvari kada ostatku momčadi ne ide najbolje. Ivo Grbić za 'lokose' je skupio 74 nastupa, dovoljno da ga prepoznaju i skauti najvećih europskih klubova. Svaka čast, potpuno zasluženo!</p>