Bomba s Poljuda: Ivan Rakitić razmišlja o završetku karijere!

Ivan Rakitić (37) zaplakao je nakon utakmice Hajduka i Rijeke (2-1) sam na klupi, emocije su bile vrlo jake. Mnogima nije bilo jasno što se događa, nije bila razlog ozljeda, iz klub su tek rekli kako su ga ponijele emocije, ali je razlog, čini se, malo dublji.

Foto: HNK Hajduk

Rakitić je, naime, blizu odluke o povlačenju iz nogometa, doznaju 24sata iz krugova bliskih igraču, i to ga je slomilo. Po završetku sezone u Šibeniku trebao bi objesiti kopačke o klin, možda s naslovom prvaka koji bi bio prekrasan kraj ionako blistave karijere. Još postoji mala vjerojatnost da će se predomisliti, no to zasad ipak nije izvjesno.

Ivan je tu odluku podijelio s najbližima, a s obzirom na to da ga muči ozljeda aduktora, pitanje je hoće li uopće zaigrati u posljednjem kolu protiv Šibenika u nedjelju od 17 sati. Moguće je da će stisnuti zube i pokušati i to ga je vjerojatno slomilo.

Foto: HNK Hajduk

Član srebrne generacije "vatrenih" trebao bi ostati živjeti u Splitu s obitelji barem do zime jer mu je lijepo u Dalmaciji, a otvorena mu je opcija da preuzme neku funkciju u Hajduku, tvrde Sportske novosti. Ivan ima opciju produljenja do ljeta 2026., no vrlo je izgledno da je neće aktivirati. Nastupio je za "bile" 38 puta, zabio dva gola i pet puta asistirao, posljednji put baš za pobjednički gol Aleksandra Trajkovskog protiv Rijeke.