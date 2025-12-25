FOTO Haaland objavom na Instagramu nasmijao suigrače

Erling Haaland igra nevjerojatan nogomet ove sezone, a u momčadi Manchester Cityja vlada sjajna atmosfera. Dokaz tomu je i objava norveškog napadača koja je nasmijala javnost u Engleskoj.

Naime, nekoliko dana prije Božića trener "građana" Pep Guardiola zaprijetio je igračima da moraju pripaziti na kilograme tijekom blagdanskog razdoblja. Norveški napadač na Instagramu je objavio fotografiju digitalne vage s kilažom od 94,4 kilograma, što je njegova idealna težina. Stavio je i opis "Sve je u redu", suptilno poručivši treneru da se ne brine.

Haalandova objava prikupila je 240.000 lajkova, kao i brojne komentare, a posebno je nasmijala golmana Gianluigija Donnarummu koji je ostavio u komentaru sedam emotikona koja plaču od smijeha.

Haaland je ove sezone zabio 25 golova i dodao četiri asistencije u 23 nastupa. Prema Transfermarktu vrijedi 200 milijuna eura.