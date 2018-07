Bomba u NBA! Leonard otišao u Toronto, DeRozan u Spurse...

Jedna od najvećih sapunica ovog ali i prijašnjih prijelaznih rokova napokon je gotova. Kawhi Leonard će karijeru nastaviti u Torontu, a DeMar DeRozan u San Antoniju! Uz Kawhija, put pod noge u Kanadu će i Danny Green dok će u Texas svoje stvari preseliti i Jakob Poeltl i izbor prve runde drafta 2019. godine.

San Antonio has agreed to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for DeMar DeRozan, Jakob Poeltl and a protected 2019 first-round pick, league sources tell ESPN. Trade call with league office is beginning momentarily. https://t.co/6DZNdAs8BM