Bomba u NBA-u! Durant će potpisati za Brooklyn Netse

U ponoć je i službeno krenuo prijelazni rok, točnije najzanimljiviji prijelazni rok u povijesti NBA lige. A junaci cijele priče su - Brooklyn Netsi. Prema najupućenijem američkom novinaru Adrianu Wojnarowskom, ali i stručnjaku za NBA, Brooklyn Netsi će se pojačati Kevinom Durantom, Kyriem Irvingom i DeAndre Jordanom. Kevin Durant koji najvjerojatnije zbog ozljede propušta cijelu sezonu za četverogodišnji ugovor dobit će 164 milijuna američkih dolara, dok će se Kyrie Irving zadovoljiti sa 141 milijunom dolara za četiri godine.

Foto: Kyle Terada

Kemba Walker trebao bi preseliti u Boston Celticse. Dosadašnji playmaker Charlotte Hornetsa tu bi preuzeo dirigentsku ulogu Kyriea Irvinga, pa sa Celticsima potpisati četverogodišnji ugovor vrijedan 141 milijun eura. Adrian Wojnarowski najavljuje kako bi Brook Lopez i dalje trebao ostati u Milwaukee Bucksima, sa svojom dosadašnjom momčadi za sljedeće četiri godine inkasirati 52 milijuna dolara. U Bucksima bi trebao ostati i Khris Middleton koji će za pet godina dobiti čak 178 milijuna dolara.

