Bombastični golmanski 'trade': Fener umjesto Livakovića doveo Edersona, a City Donnarummu

Ederson napustio Manchester City i preselio u Fenerbahče za 14 milijuna eura! Brazilski vratar napušta City s 18 trofeja, a zamijenit će ga Gianluigi Donnarumma

Nakon što je u osam godina s Manchester Cityjem osvojio 18 trofeja i u 372 nastupa ostavio mrežu netaknutom u 168 utakmica, 32-godišnji brazilski vratar Ederson prešao je u turski Fenerbahče, a transfer su u utorak potvrdila oba kluba. Financijski dio ovog posla, kao ni detalji ugovora s Fenerbahčeom nisu obznanjeni, ali engleski mediji navode da je turski klub pristao platiti odštetu u visini od 12,1 milijuna funti (oko 14 milijuna eura).

Ederson je u Manchester City stigao iz Benfice 2017. i bio jedan od ključnih igrača pod vodstvom Pepa Guardiole u najuspješnijem razdobolju u povijesti kluba s Etihada.

Ederson je sudjelovao u osvajanju šest naslova pobjednika Premier lige (rekordna četiri zaredom), dva FA kupa, četiri engleska Liga kupa, tri Community Shielda (engleska verzija Superkupa), povijesnog, prvog trofeja u Ligi prvaka, Europskog Superkupa i naslova svjetskog klupskog prvaka.

Triput je osvajao nagradu Zlatne rukavice, koja se dodjeljuje vrataru u Premier ligi s najviše utakmica bez primljenog pogotka, a 2023. je dobio i nagradu Fife za najboljeg vratara.

Svojim stilom, sposobnošću da ne bude samo čuvar mreže već i pokretač brzih protuudara, unijeli su revoluciju u vratarsku poziciju.

"Odlazim iz Manchester Cityja iznimno ponosan na to što smo zajedno ostvarili i počašćen sam što sam toliko puta nosio taj dres. Pod Pepom smo bili nadmoćni u Premier ligi i osvojili smo Europu. Bilo je očaravajuće", napisao je u svom oproštajnom obraćanju brazilski vratar u kojem je zahvalio svima koji su ga pratili na tom putu.

Edersonovim odlaskom otvorila su se vrata za dolazak još jednog vratarskog velikana, 26-godišnjeg talijanskog reprezentativca Gianluigija Donnarumme iz Paris Saint-Germaina.

Prema britanskim medijima, klubovi su dogovorili odštetu od 26 milijuna funti (oko 30 milijuna eura). Donnarumma bi sa svojim novim poslodavcem trebao potpisati petogodišnji ugovor s opcijom za još jednu dodatnu godinu.

