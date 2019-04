Bonucci opravdavao rasističke uvrede, poklapa ga pola Europe

Navijači Cagliarija sjajnog su 19-godišnjeg napadača Juventusa i talijanske reprezentacije Moisea Keana vrijeđali na rasnoj osnovi.

Odgovorio im je golom za Juventusovu pobjedu 2:0 na Sardiniji slaveći ispred njih raširenih ruku i gledajući ih bez treptaja.

A post shared by K M B 9 🦍 (@moise_kean) on Apr 2, 2019 at 3:19pm PDT

Uvrede su postale još glasnije, a njegov kapetan Leonardo Bonucci nakon utakmice je dao nevjerojatnu izjavu:

- Mi smo profesionalci i ne bismo trebali provocirati. Moise to nije trebao napraviti, niti su navijači trebali reagirati na taj način. Mislim da je krivnja 50:50 (?!) - izjavio je Bonucci.

Naravno, svatko normalan reagirao je na Bonuccijevu relativizaciju rasizma.

Raheem Sterling koji je i sam nedavno bio meta rasističkih uvreda u Crnoj Gori napisao je: "Krivnja 50:50??? Na to se samo mogu nasmijati".

Legenda Arsenala Ian Wright je na Bonuccijevom Instagram profilu napisao: "Pič..ce jedna. Ti si problem!", a Mario Balotelli dodao:

- Šokiran sam. Umjesto da brani mladog suigrača on izjavi tako nešto... Bonucci, imaš sreće da ja nisam bio tamo!

Reagirao je i Memphis Depay, izravnim 'menšnanjem' Bonuccija na Twitteru:

@bonucci_leo19 Come capitano della Juventus sono deluso nella tua reazione, il ragazzo può gioire come vuole. Il suo ruolo ed essenziale per la sua squadra e gioca con tanto orgoglio per il suo paese Italia. Dev’essere rispettato per questo.

We Will not be quiet! #SayNoToRacism