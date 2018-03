Bonucci zabio pa slavio, Juve pobjedom pobjegao Napoliju...

U derbiju 30. kola talijanske Serie A, Juventus je s 3:1 svladao Milan kojem nije pomogao niti pogodak bivšeg bianconera, Leonarda Bonuccija. Uoči utakmice došlo je do incidenta kada su huligani željeznim šipkama razbili Milanov minibus koji je trebao prevoziti dio stručnog stožera milanskog sastava. Srećom, ozlijeđenih nije bilo, već je nanesena manja materijalna šteta.

Do prve prilike na utakmici došao je Juventus preko Higuaina u sedmoj minuti, no njegov udarac s dvadesetak metara odlično je obranio Donnarumma . Međutim, minutu kasnije, Milanov vratar bio je nemoćan kada je Dybala na asistenciju Pjanića pucao sa slične pozicije kao Higuain, ali je bio precizniji. Bio je to Argentinčev sedmi pogodak ove sezone u Seriji A izvan kaznenog prostora.

U 14. minuti Milan je prvi put zaprijetio preko Silve, no njegov udarac glavom prošao je iznad gola. Minutu kasnije, Portugalac je iz dobre pozicije ponovno neprecizno pucao glavom.

Milan je u 28. minuti nakon kornera došao do izjednačenja, a zabio je kapetan rossonera i bivši igrač Juventusa, Leonardo Bonucci koji je proslavio gol protiv bivše momčadi. Bonuccijev gol bio je prvi koji je Juventus primio ove godine u Seriji A.

U 55. minuti Milan je bio blizu potpunog preokreta, no Calhanogluovu 'bombu' zaustavila je greda. Deset minuta kasnije, umjesto Silve u igru je ušao Nikola Kalinić. Bonaventura je 70. minuti pokušao zaprijetiti Buffonu iz gotovo mrtvog kuta, ali je njegov pokušaj otišao visoko iznad gola.

Pjanićev pokušaj iz slobodnog udarca u 73. također je otišao preko gola. Međutim,Juventus je u 81. minuti ponovno došao do vodstva nakon što je Khedira ubacio, a na pravom mjestu našao se Cuadrado koji je glavom zabio u prvom nastupu nakon tromjesečne stanke zbog ozljede. Nakon što je asistirao, Khedira je u 87. minuti natračao na povratnu loptu Dybale i matirao nemoćnog Donnarummu.

Nikola Kalinić je u igru ušao u 65. minuti, Pjanić je izašao u 76., dok je Mario Mandžukić susret propustio zbog ozljede.

Ovom pobjedom Juventus je iskoristio kiks Napolija i pobjegao na četiri boda prednosti.