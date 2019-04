Borac zaražen HIV-om borio se u Gloryju, sudac tuži komisiju!

Sudac Marcos Rosales tužio je Sportsku komisiju Kalifornije (CSAC) jer je naknadno saznao da je sudio meč u kojem se borio borac zaražen HIV-om!

Poznati sudac i s kickboxing i MMA scene odlučio se zakonski obračunati sa Sportskom komisijom koja je neobjašnjivo dala dozvolu neimenovanom borcu za nastup u najjačoj svjetskoj kickboxing organizaciji GLORY.

Budući da se radi o krvavom sportu u kojem, osim boraca, doticaj s krvlju imaju i suci, osoblje u kutu, a nakon borbe i fanovi u ringu, Rosalesov potez i razlog za ljutnju u potpunosti je opravdan.

Sporan meč dogodio se na GLORY-ju 52 u ožujku 2018. godine i premda se već neko vrijeme govori o ovom slučaju, zbog osjetljivosti situacije dotični borac nije imenovan.

Sportska komisija je trebala testirati borce uoči priredbe prije nego ih je licencirala, a nema objašnjenja kako se ovaj propust dogodio.

Rosales također navodi i da je tih dana imao spolni odnos sa suprugom te da joj je vrlo lako mogao prenijeti virus HIV-a. Ne navodi se iznos koji traži od CSAC-a.

Popis boraca s GLORY-ja 52:

Robin van Roosmalen vs. Kevin VanNostrand

Anissa Meksen vs. Ashley Nichols

Jason Wilnis vs. Robert Thomas

Yousri Belgaroui vs. Simon Marcus

Pavel Zhuravlev vs. Myron Dennis

Mike Lemaire vs. Chris Camozzi

Stoyan Koprivlenski vs. Josh Jauncey

Zakaria Zouggary vs. Bailey Sugden