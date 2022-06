Makljaža za pamćenje: Čeh čudesnim preokretom osvojio UFC pojas nakon tek tri borbe!

Senzacionalnom Čehu Jiriju Prochazki (29, 28-3) trebale su samo tri borbe da se dograbi UFC pojasa poluteške kategorije! U fantastičnom meču je gušenjem u petoj rundi pobijedio legendarnog Glovera Teixeiru (42, 33-7).

Bio je to sadržajan i sjajan meč koji je zadovoljio apetite svih zaljubljenika u borilačke sportove. Makljaža od prve minute i pravi MMA rat. Prochazka je dominirao u stojci, a iskusni lisac Teixeira nadao se borbi na parteru. I rušio je nekoliko puta Čeha, ali nije mu uspio ozbiljnije zaprijetiti. U trećoj rundi Prochazka je pogodio Brazilca krošeom u tijelo pa i koljenom i to ga je žestoko uzdrmalo. Ipak, u četvrtoj rundi preokret.

Teixeira se čudesno oporavio pa je preuzeo inicijativu i desnim krošeom uzdrmao Čeha. 'Skočio' je na njega i pokušao ga završiti arm triangleom, ali nije uspio. Nastavio je Brazilac s dominacijom i u posljednjoj rundi. Forsirao je parter, pokušavao giljotinu, ali onda - preokret! Teixeira je pogodio Prochazku pa ga srušio i nanosio mu veliku štetu. No, Čeh se čudesno izvukao, okrenuo i završio na Brazilcu. Jedna sekunda bila mu je dovoljna da prepozna priliku. Stavio ga je u kravatu i ubrzo je uslijedilo tapkanje!

Bio je to neočekivan završetak sjajnog meča koji je oduševio prisutne u Las Vegasu. Prochazki je ovo bila tek treća borba u UFC-u i odmah je osvojio pojas protiv legendarnog Brazilca koji je u najjaču MMA organizaciju došao prije deset godina. Prije sedam mjeseci je, pak, pobijedio Blachowicza i postao najstariji borac koji je osvojio pojas. Sada ga je izgubio.

I jedan i drugi pretrpjeli su veliku štetu, a pogotovo Prochazka kojemu je krvarila glava već u drugoj rundi. No, bez obzira na to, nasamario je Brazilca na njegov način i došao do velike pobjede.

