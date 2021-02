Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 25.) igrat će u drugom kolu Australian Opena u Melbourneu, gdje je u utorak u dvoboju prvog kola nadigrao Argentinca Guida Pellu (ATP - 44.) sa 6-3, 7-6 (5), 7-5 nakon dva sata i 23 minute igre.

Ćorića u drugom kolu čeka Amerikanac Mackenzie McDonald (ATP - 192.) koji je u prvom kolu svladao Talijana Marca Cecchinata (ATP - 82.) s 3-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Zagrepčanin je odlično ušao u meč protiv 30-godišnjeg Argentinca osvojivši prva tri gema i tu je prednost zadržao do kraja prvog seta u kojem je izgubio svega dva poena kad je bio na početnom udarcu.

U drugom setu je Pella došao do svog prvog 'breaka' u drugom gemu, ali je Ćorić već u sljedećem gemu slomio suparnikov servis. Do kraja seta više nije bilo novih prilika za oduzimanje servisa pa je odluka pala u 'tie-breaku'. Pella je došao do prednosti od 5-3, ali je Ćorić serijom 'winnera' osvojio sljedeća četiri poena i došao do dva prednosti od dva seta.

Argentinac je 'breakom' otvorio i treći set, ali baš kao što je to napravio u drugoj dionici, Ćorić je odmah u sljedećem gemu vratio izgubljeno. Kad se činilo da će scenarij biti isti kao što je bio u drugom setu, Zagrepčanin je došao do odlučujućeg 'breaka' u 12. gemu i po drugi put u karijeri prošao prvu prepreku na Australian Openu.

Ćorić je do pobjede nad Pellom stigao sa 70 posto pogođenih prvih servisa i 23 asa. Iz njegovog agresivnog pristupa došla su 52 izravna poena, dok ih je Pella imao samo 27. Obojica tenisača napravila su po 30 neforsiranih pogrešaka, ali Argentinčeve su bile skuplje, jer su se događale u prijelomnim trenucima drugog i trećeg seta, kad je bio u prilici promijeniti tijek dvoboja.

Bio je to drugi međusobni dvoboj Ćorića i Pelle te prva pobjeda hrvatskog tenisača koji će u četvrtak igrati meč drugog kola protiv 25-godišnjeg Amerikanca Mackenzieja McDonalda s kojim još nije imao priliku igrati službeni meč.

Ćorić je u Melbourneu čak pet puta ispadao u prvom kolu, a prije dvije godine, kad je uspio proći prvu prepreku, došao je do osmine finala. McDonald će po treći put u karijeri igrati u drugom kolu Australian Opena, što mu je i najbolji rezultat na prvom Grand Slam turniru u sezoni.

Donna Vekić okrenula je Kineskinju Yafan Wang, 98. igračicu svijeta, i došla do pobjede 4-6, 6-3, 6-4 za nešto više od dva i pol sata igre.

Osječanka je tako uspjela stati na kraj nevjerojatnoj seriji od šest uzastopnih poraza koja je počela na US Openu i protezala se kroz Rim, Roland Garros, Ostravu, Abu Dhabi i Melbourne.

Donna će u drugom kolu na Argentinku Nadiju Podorsku, 45. igračicu svijeta i polufinalisticu lanjskog Roland Garrosa. Ona je u prvom kolu prošla Amerikanku Christinu McHale 6-4, 6-4.