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Borbenost se isplati: Dinamo produljio ugovor Kačavendi

Piše Ivan Tomašković,
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Borbenost se isplati: Dinamo produljio ugovor Kačavendi
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Kačavenda je ove sezone u osam nastupa postigao četiri gola, a svojom energijom oduševio je navijače, ali i trenera Marija Kovačevića

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Lukas Kačavenda potpisao je novi ugovor s Dinamom, objavio je hrvatski prvak na svojim društvenim mrežama. 

- Igrati za klub za koji navijaš možda je nešto najljepše, a pred Kačom je još puno utakmica u najdražem dresu: Lukas Kačavenda i GNK Dinamo potpisali su novi ugovor do 2030. godine! Sretno i idemo zajedno u nove pobjede - već sutra u Norveškoj! - objavio je Dinamo na društvenim mrežama.

Kačavenda je ove sezone u osam nastupa postigao četiri gola, a svojom energijom oduševio je navijače, ali i trenera Marija Kovačevića. U Dinamo je stigao kao veliki talent iz Lokomotive, no ozljede su zaustavile ga da pokaže što može. Bljesnuo je kod Nenada Bjelice, ali dolaskom Fabia Cannavara ponovno je završio na klupi.

Potom je uslijedila posudba u LASK prošle sezone gdje također nije puno igrao, a sada se vratio u Dinamo i pokazao da je igrač dostojan hrvatskom prvaku. 

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