Borci solinskog kluba osvojili četiri medalje na prvenstvu RH!

U Osijeku se održalo prvenstvo Hrvatske u tajlandskom boksu, a velike uspjehe je ostvario Thunderman Gym Solin. Natjecatelji iz tog kluba osvojili su četiri medalje, od čega su tri zlatne.

Dragan Dužević Topić osvojio je prvo mjesto u juniorima u kategoriji +91 kilogram. Zlato je pripalo i Ivani Visković, koja je pokorila konkurenciju u seniorkama do 60 kilograma.

U kategoriji kadetkinja do 52 kilograma pobijedila je Ema Grubić, dok je junior Gabrijel Grubić osvojio broncu u kategoriji do 63,5 kilograma.