THUNDERMAN GYM SOLIN

Borci solinskog kluba osvojili četiri medalje na prvenstvu RH!

Borci solinskog kluba osvojili četiri medalje na prvenstvu RH!
Četiri medalje, od čega su tri zlata, skor je natjecatelja iz Thunderman Gyma Solin na državnom prvenstvu Hrvatske

Admiral

U Osijeku se održalo prvenstvo Hrvatske u tajlandskom boksu, a velike uspjehe je ostvario Thunderman Gym Solin. Natjecatelji iz tog kluba osvojili su četiri medalje, od čega su tri zlatne. 

Dragan Dužević Topić osvojio je prvo mjesto u juniorima u kategoriji +91 kilogram. Zlato je pripalo i Ivani Visković, koja je pokorila konkurenciju u seniorkama do 60 kilograma. 

Foto: Ivica Čavka

U kategoriji kadetkinja do 52 kilograma pobijedila je Ema Grubić, dok je junior Gabrijel Grubić osvojio broncu u kategoriji do 63,5 kilograma. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Argentinski košarkaš mijenjao vjeru zbog prelijepe Srpkinje...
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao vjeru zbog prelijepe Srpkinje...

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave

