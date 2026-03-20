Borci solinskog kluba osvojili četiri medalje na prvenstvu RH!
U Osijeku se održalo prvenstvo Hrvatske u tajlandskom boksu, a velike uspjehe je ostvario Thunderman Gym Solin. Natjecatelji iz tog kluba osvojili su četiri medalje, od čega su tri zlatne.
Dragan Dužević Topić osvojio je prvo mjesto u juniorima u kategoriji +91 kilogram. Zlato je pripalo i Ivani Visković, koja je pokorila konkurenciju u seniorkama do 60 kilograma.
U kategoriji kadetkinja do 52 kilograma pobijedila je Ema Grubić, dok je junior Gabrijel Grubić osvojio broncu u kategoriji do 63,5 kilograma.
