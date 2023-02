Hajduk bez dvojice na mjesec dana, a obrana bez zamjene: Na koga Leko uopće može računati?

Da nesreća nikad ne dolazi sama potvrđuju vijesti s Poljuda. Nakon poraza od Rijeke, iz Hajduka su i službeno objavili kako je detaljan liječnički pregled potvrdio sumnje težini ozljede Emira Sahitija, riječ je o ozlijedi ligamenata gležnja, a rehabilitacija će potrajati najmanje tri tjedna, nakon čega bi Emir mogao započeti s laganim treningom. O prognozi povratka na teren za sada nema informacija.

Još uvijek nema potvrde iz kluba, no ozbiljnije je ozlijeđen i Toni Borevković koji će zbog problema s koljenom također biti van treninga na duži rok. Prevedeno, i onako desetkovana momčad bit će sigurno bez njih dvojice u oba derbija, kako onom prvenstvenom protiv Dinama u Maksimiru, tako i na ogledu četvrtfinala Kupa protiv Osijeka u Gradskom vrtu.

Na dodjeli priznanja za najboljeg sportaša Splita danas se nije pojavio Marko Livaja, iz kluba su to opravdali njegovom bolešću, odnosno virozom, no računa se da bi Livaja ipak trebao prizdraviti do subote, kao i Prpić i Kalik te s kapetanskom vrpcom oko ruke predvoditi momčad u utakmici iskupljenja u Varaždinu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Ivan Leko i do sada se mučio sa sastavljanjem momčadi, a prava ga muka tek čeka. Klub su u pauzi napustili Stipe Biuk, David Čolina, Jani Atanasov, Josip Vuković, Kristian Dimitrov, Samuel Eduok... od ranije su van stroja Lovre Kalinić i Josip Elez, a sada i Borevković i Sahiti, pa je pitanje kako će trener Hajduka sastaviti momčad za gostovanje u Varaždinu, a i nakon toga, jer protiv Rijeke nije imao dovoljno igrača niti za popuniti zapisnik!?

Foto: HNK Hajduk

Od igrača koji su nastupili u Jadranskom derbiju Leko može računati na golmana Sentića, na oba desna bočna Lovrencsicsa i Mikanovića, na Melnjaka na lijevom boku te Simića, Awaziema i Prpića kao stopera. I to je sve, bez ijedne rezerve... U veznom redu situacija je tek nešto bolja, za tri mjesta konkuriraju standardni Krovinović, potom Grgić i Kalik, kao i Fossati, Pukštas i Benrahou. Za preostala dva mjesta u napadu u konkurenciji su Livaja, Kalinić i Mlakar. Ukupno je to 16 igrača, naravno, ako se ne dogodi kakva nova bolest ili ozljeda, ili ako netko ne zaradi treći žuti karton, a za sada su s dva akumulirana u opasnosti Marko Livaja, Lukas Grgić, Dino Mikanović, Jan Mlakar i Stefan Simić.

Foto: Hajduk

Do kraja prijelaznog roka još je osam dana, neslužbeni izvori bliski klubu govore o još dva nova igrača, no bijeli dim nikako da se ukaže iznad Poljuda. Lekinu momčad u narednih mjesec dana očekuje gostovanje u Varaždinu, potom im na Poljud stiže Gorica, a onda slijede dva gostujuća derbija, prvenstveni u Maksimiru i Kup u Osijeku. U prva tri kola pokazalo se da ovako desetkovana momčad ne može odgovoriti zahtjevima koje pred nju postavlja trener i čelnici kluba te da im pod hitno treba "svježa krv". Na potezu su predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius...

