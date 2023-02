Leko: Ovo izgleda kao momčad bez trenera, duše i karaktera. Loši smo, ništa. Gore ne može...

Nakon teškog poraza od Istre, Hajduk je izgubio 2-1 od Rijeke na Poljudu i propustio priliku da smanje zaostatak za Dinamom na pet bodova.

Trener Ivan Leko (44) ne može biti zadovoljan s početkom mandata na klupi 'bijelih'. Izgubio je u dvije od prve tri utakmice u HNL-u, a nakon utakmice oštro je kritizirao momčad.

- Nije najbolja reakcija. Težak dan, veliki i bolan poraz, pogotovo nakon Pule. Očekivao sam reakciju, imali smo dobar tjedan treniranja. Čak smo bili i dobri u prvom poluvremenu, ali u drugom poluvremenu, kada smo trebali iskoristiti vjetar i dodati gas, dozvolili smo dva gola. Moramo prihvatiti da smo loši. Ovo što pružimo na utakmicama nije dobro - rekao je Leko.

Hajduk je dobro izgledao u prvom poluvremenu. Imali su četiri udarca prema Labroviću, a skoro su poveli nakon dobrog udarca Filipa Krovinovića. Međutim, splitska je momčad potonula nakon primljenog gola u 64. minuti.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Problem je što kad dođe malo pritiska i nervoze mi prestanemo igrati nogomet. Ne ličimo na ekipu, ne radimo ono što radimo na treningu. To me nervira, zato sam ljut i tužan. Mi samo nešto nabijamo. U redu je izgubiti, ali igraj nogomet! Ljudi dolaze po ovom vremenu, na minusu, teško je išta reći osim da smo bili loši. Ovo nije visina ekipe i nogometa koja bi ekipa poput Hajduka trebala igrati.

Možda treba promijeniti formaciju 3-5-2? Leko nije htio komentirati...

- Mislim, rekao sam prvi dan, treba napraviti dobru ekipu koja igra dobar nogomet. Pokušali smo nešto, pokušavali smo, ali neozbiljno bi bilo reći nešto vruće glave nakon utakmice. Neće biti spavanja, dva poraza, ovako bolna, teška su. Ali tako je u nogometu, gubi se i pobjeđuje zajedno... Sada je na nama da pokažemo da nismo kukavice, da pokažemo da imamo osjećaj za ovako dobar i lijep klub!

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

A za samo šest dana Hajduk čeka novi test i gostovanje u Varaždinu.

- Nama je svaka utakmica sada teška. Kada ste ovakvi, teška je svaka utakmica. Koliko u ovom gradu zna biti lijepo kada ste dobar, zna biti loše kada gubite. Ali dobro, treba dići glavu, primiti kritiku, šutjeti i nadat se da ćemo biti bolji. Gore od ovoga ne može - zaključio je Leko u razgovoru za MAXSport.

Dugo se zadržao u svlačionici, prošlo je dobrih 45 minuta prije nego li je izašao pred novinare na konferenciji.

Koliko ste razočarani porazom?

- Nemoguće razočaran, tužan i ljut, i na sebe, jer ovo je, pogotovo drugo poluvrijeme, bilo teško gledati. Ovo izgleda kao momčad bez trenera, duše i karaktera. Ja sam prvi odgovoran, zavaralo me to što smo na pripremama bili dobri, što mi je izgledalo da se nešto počelo hvatati, ali kad si pod stresom i promašiš pas, dva, i izgubiš... Meni je najbolnije to što tučemo neke "kende", i još te Bog pogleda, dva penala dobiješ, ali - zaustio je Leko i nastavio:

- Treba reći da smo loši, da smo ništa, dobra je stvar što ne može biti gore, gori nogomet ne može biti. Protiv Šibenika i Rijeke imali smo nemoguće vrijeme, i još igramo dobro kontra vjetra, ali ne nastavimo, počnemmo igrati onako kako new treniramo. I to netko vidi, nećeš pobijediti tako...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Rijeka je bila dobra?

- Istra i Rijeka sa zasluženo dobili, ali nisu nam oni očitali lekciju i dobiuli Čekali su i adaptirali se, dočekali su kontre i zabili golove. Ne treba pričati da nas je netko razbio, da smo mi ovce, a netko zna. Ne, mi smo naivni, darujemo... Tako se sad osjećam, možda ću sutra pričati drugačije.

Kako se dići iz ovoga?

- Ništa, priznati da smo loši. Mi svi zajedno, ja prvi. Krivo sam vidio i procijenio, loši smo, a od večeras treba pokazati kakvo je naše srce, hoćemo li se sakriti ili dići. Ovo je jako bolan poraz, ali nogoemet se igra i sutra i za mjesec dana. Frajeri se pogledaju u oči, dignu se i isprovociraju sreću idući put.

Hoćete li posuditi neke juniore Budimiru za Ligu prvaka?

- Komuniciramo svaki dan, tu smo od 8 do 18. To je jako bitno za klub i hoćemo, naravno.

Sahiti?

- Peh, teška ozljeda, nadamo se da neće biti dramatično kako je izgledalo.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Jako tanak vam je kadar, nemate kadar niti za popuniti zapisnik?

- Ja bih bio smješan da pričam tome. Ova je momčad bila druga, do prije tri tjedna pobjeđivala sve redom. Malo se onih koji su otišli naigralo. Imamo mi dovoljno igrača za dobiti ovu utakmicu.

Zašto u drugom poluvremenu niste uspjeli pritisnuti Rijeku niz vjetar?

- Ne znam, imali smo mi situacije, ali to što ih ne rješavamo, to je naš problem. Mi smo digli samopouzdanje suparniku. Na početku razgovora sam rekao da sam razočaran drugim dijelom, prvo je bilo ok. Da mi ne možemo držati njih u njihovih 16 metara, i to uz pomoć vjetra, a to i treniramo, to mi nije jasno.

Kako objasniti pogreške obrane?

- Ne smije se to događati, to je jako bolno. Golovi su posljedica grašaka. Prva stvar je prizanti, ali istina je i da ćemo mi početi igrati i pobjeđivati, ja znam da će se to dogoditi, ali dok se ne dogodi,. najbolje nam je šutjeti...

